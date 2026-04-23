Uniunea Europeană este pe punctul de a debloca un ajutor financiar masiv de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Decizia vine după ce noua putere de la Budapesta a pus capăt blocajului impus de vechiul guvern, deschizând calea pentru sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și pentru acest împrumut necesar.

Deblocare după saga cu Ungaria

După luni de blocaj, saga dintre Ucraina și Ungaria legată de conducta Druzhba pare să fi ajuns la final. Iar schimbarea de putere de la Budapesta, unde Peter Magyar a preluat frâiele, a fost decisivă pentru reluarea dialogului. Surse de la Bruxelles confirmă că procedura de deblocare a împrumutului de 90 de miliarde de euro a fost deja lansată, un semnal puternic de susținere pentru Kiev.

Războiul din Iran scumpește energia în Europa

Dar problemele Europei nu se opresc aici. Comisia Europeană a lansat un nou pachet de măsuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie, o consecință directă a războiului din Iran. Tensiunile au escaladat dramatic după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave în Strâmtoarea Hormuz, determinând Statele Unite să mențină o blocadă în zonă. V-ați întrebat de ce ar putea crește din nou facturile? Ei bine, acesta este unul dintre motivele principale.

Lucrurile sunt destul de clare.

Comisarul pentru Energie, Dan Jørgensen, a discutat pe larg aceste provocări, alături de ministrul leton al Apărării, Andris Sprūds, și de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, subliniind urgența unei strategii energetice comune la nivelul blocului comunitar.

Ce înseamnă criza combustibilului pentru avioane

Un efect secundar imediat al conflictului din Orientul Mijlociu este criza combustibilului pentru avioane (jet fuel). Pe bune, cum ne afectează asta direct? Simplu. Călătoriile din această vară ar putea fi serios perturbate, iar companiile aeriene se confruntă deja cu presiuni uriașe asupra costurilor operaționale. Analistul Jakub Janas a explicat că ne putem aștepta la prețuri mai mari la biletele de avion și, posibil, la anulări de zboruri dacă situația nu se stabilizează rapid.

Tensiuni diplomatice și proteste în Europa

Pe fondul acestor crize majore, scena politică europeană rămâne agitată. La Praga, studenții cehi au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva planurilor guvernului de a reduce finanțarea pentru presa publică. În Spania, partidul de extremă dreapta Vox a revenit la putere într-un guvern regional, semnalând o continuare a polarizării politice. Si ca tabloul să fie complet, noul guvern de la Budapesta a anunțat că va revizui un plan de apărare al UE în valoare de 16 miliarde de euro (o sumă deloc de neglijat).

Această mișcare a Ungariei vine în contextul în care fostul premier finlandez Sanna Marin avertiza recent că Europa nu poate „exclude” un război cu Rusia, adăugând un nou strat de complexitate pe scena securității europene.