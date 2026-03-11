Război în Orientul Mijlociu: Aproape 20.000 de clădiri distruse, Israel acuză Iranul

Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează în a 12-a zi de confruntări, cu bombardamente raportate în Teheran și acuzații grave din partea Israelului. Aproape 20.000 de clădiri civile din Iran au suferit daune, în timp ce armata israeliană susține că Teheranul lansează atacuri din zone dens populate.

Societatea Semilunii Roșii Iraniene a anunțat că evaluările preliminare indică 19.734 de clădiri civile afectate, printre care se numără 77 de centre medicale și 65 de instituții de învățământ. Potrivit Digi24, tensiunile sunt amplificate de o retorică tot mai dură între liderii politici și de amenințări care vizează acum infrastructura economică globală.

Escaladare verbală și legea „ochi pentru ochi”

Tensiunile dintre cele două state au atins un nou apogeu la nivel declarativ. Președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că Iranul nu dorește o încetare a focului, ci „lovirea în gură” a agresorului. În replică, omologul său israelian, președintele Knessetului, a cerut „capitularea necondiționată” a Iranului. Ca răspuns, liderul parlamentului iranian a anunțat că țara sa a decretat legea „ochi pentru ochi”. Această escaladare verbală reflectă situația din teren, unde Strâmtoarea Ormuz a revenit în centrul atenției, după ce SUA au amenințat Iranul cu „consecințe nemaiîntâlnite” dacă amplasează mine marine.

Acuzații grave ale Israelului și impactul civil

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) acuză Iranul că a lansat rachete balistice și drone din „zone civile dens populate”, punând în pericol direct viața propriilor cetățeni. Purtătorul de cuvânt al armatei în limba persană, lt. col. (rez.) Kamal Penhasi, a transmis un mesaj clar. „Aceste acțiuni pun în mod deliberat și direct în pericol civilii iranieni, atât atunci când sunt utilizate lansatoarele, cât și atunci când acestea sunt distruse de Forțele Aeriene Israeliene”, a declarat Penhasi. Acesta a adăugat un apel direct către populația iraniană: „Vă rugăm încă o dată, cetățeni iranieni, pentru siguranța voastră personală, să vă țineți departe de lansatoarele de rachete”. În același timp, Ministerul Sănătății din Israel a raportat că 205 persoane rănite au fost transportate la spitale în ultimele 24 de ore.

Reacții internaționale și temeri privind economia globală

Liderii mondiali și-au exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut oprirea imediată a ostilităților. „Acest război trebuie oprit înainte de a se extinde și de a cuprinde întreaga regiune în flăcări”, a afirmat el, avertizând că dacă va continua, „vor fi și mai multe pierderi de vieți omenești și de bunuri, iar costurile pentru economia globală vor crește și mai mult”. Premierul italian Giorgia Meloni a subliniat pericolul nuclear. „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare, combinate cu o capacitate de lansare a rachetelor care ar putea în curând să lovească direct Italia și Europa”, a spus Meloni. Pe fondul creșterii prețurilor la petrol, miniștrii Energiei din G7 au declarat că „Am convenit să fim pregătiți să luăm toate măsurile necesare în coordonare cu membrii AIE”. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a recomandat eliberarea a peste 100 de milioane de barili din rezervele strategice. Fostul președinte român Traian Băsescu a afirmat că România „trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări”, adăugând că „azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu”.

Noi amenințări: Iranul vizează companii tech și bănci

Iranul și-a extins amenințările către sectorul economic și tehnologic. Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), a publicat o listă cu birouri ale unor companii precum Google, Microsoft, IBM și Oracle, descriindu-le drept „noile ținte ale Iranului”. „Pe măsură ce sfera războiului regional se extinde la cel al infrastructurii, sfera țintelor legitime ale Iranului se extinde”, a transmis agenția. Mai mult, un purtător de cuvânt al grupului Khatam al-Anbiya, deținut de IRGC, a declarat că „inamicul ne-a lăsat mâinile libere pentru a viza centre economice și bănci aparținând Statelor Unite și regimului sionist din regiune”. Acesta a avertizat că „locuitorii din regiune nu ar trebui să se afle într-un perimetru de un kilometru în jurul băncilor”. Conflictul s-a extins deja geografic, un atac aerian israelian în estul Libanului soldându-se cu șapte morți și cinci răniți.