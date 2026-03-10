Războiul din Iran costă SUA 2 miliarde de dolari pe zi, cât Autostrada Moldovei

Operațiunea militară lansată de administrația președintelui Donald Trump în Iran generează costuri uriașe pentru contribuabilii americani, ajungând la sume de până la 2 miliarde de dolari pe zi. Doar cheltuielile din primele două zile de conflict au atins 5,6 miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu costul unui tronson major din Autostrada Moldovei.

Potrivit unei analize Forbes, citată de Adevărul, sumele alocate pentru muniție și operațiuni sunt inaccesibile pentru majoritatea armatelor lumii. Comandamentul Central al SUA a anunțat că, de la începutul războiului, peste 5.000 de ținte au fost lovite pe teritoriul iranian, folosind armament extrem de costisitor. Ca termen de comparație, construirea sectorului Ploiești-Pașcani al Autostrăzii Moldovei a costat aproximativ 6,17 miliarde de euro, iar întreaga autostradă este estimată la peste 11 miliarde de euro.

Cheltuieli de miliarde pentru muniție și echipamente

Costurile pentru fiecare tip de armament folosit în conflict sunt exorbitante. Prețul unei drone unidirecționale este de 35.000 de dolari, în timp ce o singură rachetă Tomahawk poate costa între 2 și 3,6 milioane de dolari. Dronele de recunoaștere și atac de tip MQ-9 Reaper, folosite intensiv, au o valoare de 30 de milioane de dolari bucata. La acestea se adaugă interceptoarele balistice THAAD, care pot ajunge la 12,8 milioane de dolari fiecare.

Pe lângă costul muniției utilizate, armata americană a suferit și pierderi materiale semnificative. Până în prezent, forțele SUA au pierdut trei avioane F-15 Strike Eagle și aproximativ 11 drone. Valoarea totală a acestor active militare distruse însumează peste 600 de milioane de dolari, conform datelor publicate de Forbes.

Operațiuni zilnice de zeci de milioane de dolari

Menținerea celor 50.000 de militari americani implicați în operațiunile din regiune adaugă presiune pe bugetul Pentagonului. Doar operațiunile aeriene sunt estimate la aproximativ 30 de milioane de dolari în fiecare zi. În plus, cele două portavioane americane desfășurate în zonă generează costuri de operare de aproximativ 13 milioane de dolari pe zi, împreună. În zilele cu activitate militară intensă, cheltuielile totale pot exploda, ajungând la pragul de 2 miliarde de dolari.

O mare parte din aceste costuri nu sunt prevăzute în bugetul curent al armatei. „În plus, o mare parte din aceste cheltuieli nu este acoperită de bugetul actual al armatei americane. Din acest motiv, administrația ar putea fi nevoită să solicite Congresului fonduri suplimentare pentru continuarea operațiunilor, unele estimări indicând că nota totală a războiului ar putea ajunge la aproape 100 de miliarde de dolari dacă conflictul se prelungește”, scrie Forbes. Surse din Congres au confirmat pentru CNN că se așteaptă ca administrația Trump să solicite în curând fonduri suplimentare pentru a produce mai multă muniție.

Sursa: Adevarul