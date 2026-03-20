Războiul din Orientul Mijlociu agită piețele – petrolul ar putea exploda la 180 de dolari

Declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu privind Iranul și situația tensionată din Strâmtoarea Ormuz au provocat reacții imediate pe piețele financiare. Investitorii navighează cu prudență printre incertitudini, în timp ce prețul petrolului stă pe un butoi de pulbere.

Netanyahu anunță lovituri decisive împotriva Iranului

Prim-ministrul Israelului a afirmat joi că, în urma atacurilor comune cu SUA, capacitatea nucleară și balistică a Teheranului a fost anihilată. „Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat Benjamin Netanyahu. Si, dincolo de această afirmație tranșantă, liderul israelian a oferit și o perspectivă optimistă asupra duratei conflictului, susținând că vede „acest război terminându-se mult mai repede decât cred oamenii”.

Reacție imediată pe burse

Comentariile au picat într-un context deja tensionat, marcat de blocajul din Strâmtoarea Ormuz. Traderii spun că lipsa unor semnale clare de progres a amplificat reacțiile. „În această după-amiază, am întrezărit cum vor reacționa piețele dacă [și] când oamenii cred că Strâmtoarea Ormuz se va deschide”, a explicat Mike Zigmont de la Visdom Investment Group. E drept că apetitul pentru risc este vizibil afectat. „Lipsa progresului în Strâmtoarea Ormuz este o forță care te împiedică să cumperi riscuri. Tranzacțiile care aspiră la riscuri au nevoie de sclipiri sau de vești concrete despre progrese acum”, a adăugat acesta.

Dar cum s-au mișcat cifrele, pe bune? Piețele americane au recuperat o parte din pierderile inițiale. Indicele S&P 500 a închis cu o scădere minoră de 0,3%, revenind totuși de la minimele atinse în timpul sesiunii. În același timp, randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi ani au coborât de la 3,96% la 3,8%, semn că investitorii își repoziționează o parte din fonduri. Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0,6%, ajungând la 106,72 dolari pe baril, iar dolarul american s-a depreciat în raport cu principalele valute.

O piață blocată în țara nimănui

Analiștii avertizează că volatilitatea ridicată ar putea continua.

Jim Bianco, președintele Bianco Research, a descris plastic situația actuală. „Piața este blocată în țara nimănui”, a spus el, subliniind starea de incertitudine generală. Pana la urma, nimeni nu știe ce urmează. „Poate că [SUA și Israelul] vor deschide strâmtoarea [Ormuz] săptămâna viitoare, poate că nu. Poate că va fi săptămâna următoare. Între timp, totul declanșează o reacție exagerată”, a continuat Bianco.

Scenariul negru: petrol la 180 de dolari

Iar miza cea mai mare rămâne prețul petrolului. Pe fondul conflictului izbucnit pe 28 februarie, cotațiile au avut fluctuații puternice, țițeiul Brent atingând temporar un vârf de aproape 119 dolari pe baril înainte de a se corecta. Numai că lucrurile ar putea escalada dramatic.

Surse citate de presa internațională arată că Arabia Saudită ia în calcul scenarii extreme (unele de-a dreptul sumbre pentru consumatori), în care petrolul ar putea ajunge la 180 de dolari pe baril dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz persistă. Expertul Umer Karim avertizează că riscurile sunt imense, mai ales dacă infrastructura energetică din Marea Roșie ar fi afectată. „Dacă aceste terminale de la Marea Roșie sunt atacate – dacă există vreun fel de obstacol în Marea Roșie – cred că orice preț peste 150 de dolari este destul de posibil”, a precizat Karim.

În prezent, Arabia Saudită reușește să mențină exporturile prin portul Yanbu, însă analiștii atrag atenția că acesta ar putea deveni o țintă, în contextul escaladării conflictului.