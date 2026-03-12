Războiul SUA-Iran: Cinci scenarii pentru finalul conflictului și ce opțiuni are Trump

Mesaje contradictorii de la Casa Albă și Pentagon alimentează incertitudinea globală privind finalul războiului cu Iranul. Președintele Donald Trump susține că operațiunea este aproape gata, în timp ce șeful Apărării anunță continuarea atacurilor intense.

Fiecare săptămână de conflict adâncește problemele economice și crește riscurile politice pentru republicani, iar aliații și piețele financiare așteaptă un deznodământ, relatează Axios, citat de Adevărul. Pe 9 martie, Trump le-a transmis republicanilor că SUA „au câștigat deja războiul, dar nu suficient”, la doar câteva ore după ce declarase pentru CBS News că operațiunea „este practic finalizată”. În contrast, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat continuarea atacurilor.

Negocieri eșuate și „modelul Venezuela”

Una dintre opțiuni rămâne reluarea negocierilor pentru un acord nuclear, deși cele trei runde purtate indirect la Geneva au eșuat chiar înainte de lansarea operațiunii „Furia Epică”. Emisarii lui Trump au considerat atunci că Teheranul „nu tratează acordul cu seriozitate”. Președintele american a declarat pentru Fox News că discuțiile sunt posibile, deși s-a arătat dezamăgit de numirea lui Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, în fruntea regimului.

Trump a făcut referire și la un posibil „model Venezuela”, unde SUA l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și au colaborat cu vicepreședinta Delcy Rodríguez. Liderul de la Casa Albă a susținut că Iranul „a făcut o mare greșeală” prin numirea lui Mojtaba Khamenei, sugerând că acesta nu va rezista. Experții avertizează însă că regimul islamic, care a supraviețuit 47 de ani de sancțiuni și revolte, nu poate fi comparat cu Venezuela. Pentru protestatarii iranieni, un lider susținut de Washington ar fi o trădare, nu o „eliberare”.

O revoltă populară sau un raid al forțelor speciale?

O altă posibilitate este prăbușirea regimului din interior, pe fondul eliminării ayatollahului Ali Khamenei, al economiei distruse și al protestelor masive care au precedat războiul. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că atacurile au rolul de a crea „condițiile ca poporul curajos iranian să își ia soarta în propriile mâini”. Totuși, Axios notează că opoziția iraniană nu are un lider unificat, iar popularitatea lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, a fost diminuată chiar de Trump.

În absența unei soluții politice, SUA și Israelul au discutat și o opțiune pur militară: un raid al forțelor speciale pentru a izola sau distruge fizic rezervele de uraniu îmbogățit ale Iranului. Acest scenariu ar elimina amenințarea nucleară, dar ar necesita o incursiune terestră majoră într-o țară care continuă să testeze rachete balistice.

Trump proclamă victoria și încheie operațiunea

Cel mai pragmatic scenariu ar fi ca Donald Trump să declare că obiectivele au fost atinse. Președintele ar putea considera că programul nuclear și capacitățile de drone ale Iranului au fost suficient de slăbite, ar proclama o „victorie istorică” și ar retrage trupele. O astfel de decizie ar calma piețele și ar reduce presiunea economică internă, care a devenit o problemă politică pentru republicani.

Chiar și în acest caz, Trump a avertizat că, dacă un lider nepotrivit ajunge la putere la Teheran, SUA s-ar putea întoarce la război „peste cinci ani”. Încheierea operațiunii ar necesita probabil și acordul Israelului, care a subliniat că este pregătit să acționeze „independent” pentru a elimina amenințarea nucleară iraniană, cu sau fără sprijinul Washingtonului.

Sursa: Adevarul