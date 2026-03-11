Răzbunare pentru 168 de copii: Hackeri iranieni revendică atacuri asupra a două firme americane

O grupare de hackeri asociată Iranului a revendicat atacuri cibernetice devastatoare asupra a două companii americane, susținând că acțiunea reprezintă o răzbunare pentru bombardarea unei școli primare în care ar fi murit 168 de copii. Producătorul de echipamente medicale Stryker a confirmat o perturbare majoră a sistemelor sale informatice la nivel global.

Gruparea, cunoscută ca Handala Hack, a vizat miercuri gigantul medical Stryker și platforma de plăți digitale Verifone, relatează Adevărul, citând AFP. Compania Stryker, cu sediul în Michigan, a recunoscut că se confruntă cu „o perturbare globală a rețelei informatice”, provocată de un atac asupra mediului său Microsoft. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 3% după apariția informațiilor, potrivit Wall Street Journal.

Ce a declanșat atacul: moartea a 168 de copii

Hackerii au prezentat acțiunea drept o formă de „represalii” după bombardarea unei școli primare din orașul Minab, în sudul Iranului, pe 28 februarie. Presa de stat iraniană a raportat că atacul a ucis cel puțin 168 de copii. Pentagonul investighează incidentul, iar o anchetă militară internă, citată de New York Times, sugerează că tragedia ar fi fost provocată de o eroare de coordonate a armatei americane, care încerca să lovească o bază iraniană din apropiere.

Pe un cont de X asociat grupării, hackerii au mai susținut că atacul asupra Stryker a fost motivat și de legăturile companiei cu Israelul. Grupul industrial a achiziționat în 2019 o firmă israeliană. Incidentul ar putea fi unul dintre primele atacuri cibernetice notabile atribuite unor hackeri pro-iranieni împotriva infrastructurii americane, după ce SUA și Israelul au început luna trecută bombardamente asupra unor ținte din Iran.

Reacția gigantului medical Stryker

Stryker, care produce echipamente de la defibrilatoare la tărgi pentru ambulanțe, a transmis că produsele și serviciile sale deservesc peste 150 de milioane de pacienți. Într-un comunicat citat de CNN, compania a încercat să calmeze îngrijorările. „Nu avem indicii privind un atac de tip ransomware sau malware și credem că incidentul este izolat. Echipele noastre lucrează rapid pentru a determina impactul asupra sistemelor”, a transmis compania. Presa locală a relatat că și sistemele informatice ale subsidiarei din Irlanda au fost afectate. Deocamdată nu este clar dacă incidentul a avut un impact direct asupra livrării de echipamente medicale către spitalele din SUA.

Cine sunt hackerii Handala Hack

Gruparea Handala Hack a devenit cunoscută la sfârșitul anului 2023, numele său făcând trimitere la un personaj simbolic al cauzei palestiniene. Experții în securitate cibernetică consideră că organizația are legături cu Iranul și a vizat frecvent organizații israeliene. „Aș spune că este probabil cel mai notoriu grup afiliat regimului iranian”, a declarat Gil Messing, responsabil pentru informații cibernetice la compania israeliană Check Point. Acesta a precizat că hackerii ar opera în numele Ministerului Informațiilor din Iran. Potrivit unui raport Google, activitățile grupării au constat în atacuri informatice urmate de publicarea datelor, dar și în operațiuni menite să alimenteze „teama, incertitudinea și îndoiala”.

Un nou front în războiul cibernetic

Oficialii serviciilor de informații americane au avertizat anterior că hackeri afiliați Teheranului ar putea încerca să se răzbune prin atacuri informatice. Expertul în securitate cibernetică Joshua Corman a declarat pentru CNN că amenințarea este reală. „Prea mult din securitatea cibernetică se concentrează pe breșe minore provocate de infractori motivați financiar, în timp ce vulnerabilitatea noastră la atacuri din partea state ce pot provoca perturbări majore crește”, a spus el. Corman a avertizat că țări precum China, Iran sau Rusia „au mijloacele, motivația și oportunitatea de a provoca perturbări devastatoare”. În ciuda tensiunilor, compania Proofpoint a identificat o singură altă campanie de hacking asociată iranienilor de la începutul conflictului, vizând un angajat al unui think tank din SUA.

Sursa: Adevarul