Reacție surpriză: Kadîrov condamnă atacurile Iranului și apără Emiratele Arabe

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, un aliat fidel al Kremlinului, a condamnat public atacurile lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite (EAU) și a altor țări din Golf. Această poziție reprezintă o rară divergență de opinie față de linia oficială a Moscovei, surprinzând observatorii internaționali.

Poziția sa vine în contextul în care Statele Unite și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului pe 28 februarie, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra bazelor americane din regiune. Potrivit Digi24, în urma loviturilor iraniene din 10 martie asupra Emiratelor Arabe Unite, șase persoane au murit și alte 122 au fost rănite.

„Astfel de greșeli sunt inadmisibile”

Într-o postare pe canalul său de Telegram, Ramzan Kadîrov a criticat dur riposta iraniană, deși a recunoscut că un răspuns militar era de așteptat. El a subliniat că țintirea infrastructurii civile este inacceptabilă. „Din punct de vedere al tacticii militare, riposta asupra bazelor americane este o reacție așteptată din partea inamicului. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem clar: atacurile asupra infrastructurii civile a țărilor terțe și moartea populației civile nu pot fi justificate în niciun fel. Astfel de greșeli sunt inadmisibile”, a scris liderul cecen.

Kadîrov și-a exprimat sprijinul total pentru președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pe care l-a numit „fratele mai mare”. El a adăugat că liderii din Emirate „nu a avut niciodată pretenții militare față de vecinii săi”, fiind acum forțați să se apere în fața atacurilor care vizează obiective civile.

Acuzații la adresa SUA și Israelului

În același timp, liderul de la Groznîi a condamnat și operațiunea militară inițiată de SUA și Israel, descriind-o drept „un atac perfid în luna sacră a Ramadanului”. În opinia sa, acțiunea Washingtonului și a Tel Avivului a fost o încercare de „a bage un cuțit în toată lumea islamică”.

El a continuat, acuzând Occidentul de provocare directă. „Agresorii au provocat în mod conștient Iranul să ia măsuri de răspuns, care atrag în conflict țări terțe”, a remarcat Kadîrov, sugerând o strategie deliberată de escaladare a tensiunilor în regiune.

Legăturile strânse ale lui Kadîrov cu Emiratele Arabe Unite

Atitudinea protectoare a lui Kadîrov față de EAU nu este întâmplătoare, fiind cunoscut pentru legăturile sale strânse cu această țară. Conform unei investigații „Vazhnîe Istorii”, familia sa deține în Dubai patru vile de lux a căror valoare totală depășește 20 de milioane de dolari. Una dintre proprietăți, situată pe insula artificială Palm Jumeirah, a fost folosită încă din 2014 drept o „ambasadă neoficială” a Ceceniei.

Liderul cecen a vizitat frecvent Emiratele. Jurnaliștii de la „Ukrainska Pravda” au calculat că, doar în perioada 2021-2022, avionul său privat a zburat în EAU de cel puțin 14 ori. Datele FlightRadar24 arată că aeronava sa a fost în Dubai și în zonele învecinate de cel puțin patru ori în intervalul 2023-2024. Mai mult, Kadîrov l-a însoțit pe Vladimir Putin în timpul vizitelor oficiale ale președintelui rus în Emiratele Arabe Unite.