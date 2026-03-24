Platforma de digital banking Revolut a raportat rezultate financiare record pentru anul 2025, cu venituri care au crescut cu 46%, ajungând la 5,2 miliarde de euro. Profitul înainte de impozitare a urcat și el spectaculos, cu 57%, atingând pragul de 2 miliarde de euro, în contextul în care compania își continuă expansiunea globală agresivă.

Profitabilitate la scară largă

„2025 a fost un alt an de referință. Am construit o afacere diversificată, rezilientă, care este profitabilă la scară largă, oferind fundația pentru următoarea noastră fază de creștere,” a declarat Nik Storonsky, co-fondator și CEO al companiei. Și cifrele îi susțin afirmațiile. Profitul înainte de impozitare a ajuns la 2 miliarde de euro, o creștere semnificativă de la 1,3 miliarde de euro în 2024, cu o marjă de profit de 38%.

Pana la urma, cum s-a ajuns aici? Creșterea a fost alimentată în principal de veniturile mai mari din comisioanele percepute clienților și de extinderea produselor de creditare. Portofoliul de credite al Revolut a crescut cu un puternic 120%, ajungând la 2,5 miliarde de euro.

Baza de clienți explodează

Numărul utilizatorilor retail a crescut cu 30%, ajungând la 68,3 milioane de clienți la nivel global. Nici segmentul de business nu a fost neglijat, numărul clienților companii crescând cu 33%, la 767.000.

Dar ce înseamnă asta în termeni de bani? Ei bine, balanța totală a fondurilor clienților, incluzând aici și fondurile deținute la instituții partenere, a sărit cu 66%, la o sumă amețitoare de 58 de miliarde de euro.

O creștere masivă.

Expansiune globală în plină desfășurare

Iar compania nu se oprește aici. În Europa, Revolut are deja o prezență extrem de puternică, piețele cele mai solide fiind Franța, Spania și Polonia, unde peste 30% dintre adulți și-au deschis un cont în ultimii trei ani. Compania (care oferă conturi multi-valutare și transferuri instant) se poziționează tot mai mult ca o platformă bancară digitală de top în Europa.

Pe plan legal, Revolut a obținut statutul de bancă pe deplin funcțională în Marea Britanie în luna martie. si, a lansat operațiuni bancare complete în Mexic în ianuarie și a depus cererea pentru o licență bancară în SUA în martie.

Ce urmează pentru Revolut

Privind spre 2026, Revolut a confirmat angajamentul de a investi 11,6 miliarde de euro în următorii cinci ani. Acest plan include și crearea a 1.000 de noi locuri de muncă în Marea Britanie. Obiectivul declarat este atingerea pragului de 100 de milioane de clienți până la jumătatea anului 2027.

Hai sa vedem ce se intampla cu listarea la bursa. Investitorii urmăresc cu atenție planurile pentru o ofertă publică inițială (IPO), care ar putea evalua compania la aproximativ 86 de miliarde de euro. O rundă recentă de finanțare a plasat valoarea sa la 65 de miliarde de euro, transformând Revolut într-una dintre cele mai valoroase companii private de tehnologie din Europa.