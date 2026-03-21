Robert S. Mueller III, fostul director al FBI care a reformat agenția după atacurile din 11 septembrie 2001, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Ulterior, el a devenit o figură centrală în politica americană în calitate de consilier special însărcinat cu investigarea legăturilor dintre Rusia și campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016.

Anunțul familiei

Decesul a fost confirmat sâmbătă, printr-un comunicat de presă. „Cu profundă tristețe, vă anunțăm că Bob a trecut în neființă” vineri seara, a transmis familia sa. Iar mesajul a fost completat de o rugăminte directă: „Familia sa solicită respectarea intimității”.

O carieră marcată de 11 septembrie

Mueller și-a început mandatul de 12 ani la conducerea FBI cu doar o săptămână înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie. Nominalizat de președintele republican George W. Bush, el a servit sub președinți din ambele partide politice, o raritate în Washington.

Numai că acel eveniment cataclismic i-a schimbat complet mandatul. Prioritatea principală a biroului a trecut aproape instantaneu de la rezolvarea crimelor interne la prevenirea terorismului. Cum vine asta, mai exact? V-ați gândit vreodată la presiunea de a preveni absolut orice atac? E drept că standardul a devenit aproape imposibil de atins, pentru că prevenirea a 99 din 100 de comploturi teroriste pur și simplu nu era suficient.

Ancheta care a zguduit America

După anii petrecuți la FBI, Mueller a revenit în atenția publică într-un rol cu o miză uriașă. A fost numit consilier special în cadrul anchetei Departamentului Justiției. Misiunea sa (extrem de mediatizată) era să descopere dacă echipa de campanie a lui Trump s-a coordonat ilegal cu Rusia pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din 2016.

Reacția acidă a lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a reacționat la vestea morții lui Mueller printr-o postare pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost scurt și brutal.

„Robert Mueller tocmai a murit. Bine, mă bucur că a murit”, a scris Trump. Acesta a continuat în aceeași notă tăioasă, adăugând: „Nu mai poate face rău oamenilor nevinovați!”.

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