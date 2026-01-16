Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american, Donald Trump, să renunțe la o intervenție armată împotriva Iranului, conform informațiilor publicate de Adevărul. Succesul a venit în urma unui efort diplomatic al celor trei țări din Golf, care au prevenit o posibilă acțiune militară a Statelor Unite.

Efort diplomatic intens pentru dezescaladare

Îngrijorate de perspectiva unui conflict militar care ar fi putut destabiliza întregul Orient Mijlociu, statele din regiunea Golfului au inițiat demersuri diplomatice urgente. Arabia Saudită, Qatar și Oman au acționat pentru a calma tensiunile. Intervenția lor a fost decisivă, potrivit publicației The Times of Israel, care citează un oficial saudit de rang înalt. Sursa a precizat că „cele trei țări au condus un efort diplomatic susținut, intens și urgent pentru a-l convinge pe președintele Trump, în ultimul moment, să ofere Iranului șansa de a demonstra bunăvoință.”

Demersurile diplomatice au urmărit crearea unei oportunități pentru dialog, pentru a evita o confruntare directă cu consecințe imprevizibile asupra securității regionale. Partenerii Washingtonului din regiune au susținut necesitatea unei soluții pașnice pentru reducerea tensiunilor, fără a recurge la forță.

Negocieri secrete cu Washingtonul

Negocierile s-au desfășurat discret, departe de atenția publică. Un oficial saudit a confirmat natura acestor contacte: „au fost negocieri foarte intensive, desfășurate în culise, cu Washingtonul.” Dialogul a continuat și după obținerea unui acord de principiu pentru dezescaladare, a adăugat aceeași sursă, cu scopul de a consolida încrederea creată. „Contactele continuă pentru a consolida încrederea deja realizată și starea pozitivă actuală,” a precizat oficialul.

Statele Unite au menținut presiunea asupra Teheranului prin alte mijloace. Departamentul Trezoreriei al SUA a impus noi sancțiuni împotriva liderilor iranieni considerați implicați în reprimarea protestelor, fiind vizate 18 persoane și entități.

Contextul protestelor masive din Iran

Tensiunile au escaladat pe fondul unor proteste de masă izbucnite în Iran la sfârșitul lunii decembrie. Mișcările, pornite de la probleme economice, s-au transformat într-o revoltă împotriva regimului condus de liderul suprem Ali Khamenei. Autoritățile iraniene au închis internetul la nivel național pentru a limita comunicarea între manifestanți și au reprimat protestele. Activiștii pentru drepturile omului au raportat că bilanțul victimelor ar putea depăși 12.000 de morți.

Promisiunile lui Trump și situația actuală

În perioada protestelor, președintele Donald Trump a transmis mesaje care sugerau o posibilă intervenție militară împotriva regimului de la Teheran. El a încurajat populația iraniană să continue manifestațiile, promițând un ajutor american iminent, care însă nu s-a materializat. Un semnal de dezescaladare a venit și din partea diplomației iraniene. Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a afirmat că președintele SUA i-ar fi informat pe oficialii iranieni despre intenția sa de a nu ataca țara. Rapoartele recente citate în sursă indică o diminuare a intensității protestelor din Iran.