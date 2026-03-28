România se clasează pe locul 49 dintr-un total de 139 de țări analizate în clasamentul celor mai inovatoare state din lume, realizat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), o agenție a ONU. Cu un scor de 34,3 puncte, țara noastră este surclasată de toate statele din regiune, o performanță care ridică serioase semne de întrebare.

Depășiți de toți vecinii

Lucrurile stau puțin diferit față de cum ne-am aștepta. Polonia se află pe locul 39, Bulgaria pe 37, Ungaria pe 36, iar Cehia este cel mai bine poziționată, pe locul 32. Toate sunt înaintea României. Clasamentul global este condus, fără mari surprize, de economii puternice precum Elveția, Suedia și Statele Unite ale Americii.

Pentru a ajunge la aceste rezultate, analiza WIPO ia în calcul aproximativ 80 de indicatori grupați în șapte categorii mari, de la infrastructură și instituții, până la know-how, tehnologie, creativitate și branding.

Creativitate și branduri, cu plusuri și minusuri

Când vine vorba de creativitate, cifrele arată o imagine mixtă. Pe de o parte, valoarea brandurilor românești de top crește mare, dar pe de altă parte, lipsesc cu desăvârșire companiile de tip unicorn. Stai puțin, cum vine asta?

„În 2023 (cele mai recente date), România figura cu 859 de patente, plus 0,82%. Pe de altă parte, în 2025 pe această piaţă nu figurează niciun unicorn. În ceea ce priveşte cele mai valoroase 5.000 de branduri româ­neşti, în frunte cu Dacia, eMAG şi Banca Transilvania, acestea sunt eva­luate la 6,97 mld. dolari anul trecut, plus 42,83%“, arată raportul.

O performanță sub așteptări

Analiza împarte țările în trei categorii: cele cu rezultate peste așteptări raportat la nivelul lor de dezvoltare (precum China sau Vietnam), cele a căror performanță e în linie cu dezvoltarea (Cehia, Norvegia) și… celelalte. România, din păcate, își face loc în ultima categorie.

Mai mult, piața locală a coborât în clasament câte o poziție în fiecare din ultimii doi ani. Cea mai bună performanță recentă data din 2020, primul an de pandemie, când ocupam locul 46.

O veste proastă,

Deși România este cotată ca o economie cu venituri mari (high income), între cele 54 de țări din această categorie ne clasăm abia pe locul 43. State mult mai mici, precum Slovacia, Slovenia sau Letonia, sunt mai bine clasate, ceea ce arată că nu doar forța economică brută contează.

Puncte slabe vs. puncte forte

Unde scârțâie, pe bune, lucrurile? Cel mai prost stăm la capitolele instituții, unde stabilitatea politică și ușurința de a începe un business ne plasează pe locul 86 în lume. Nici la capital uman și cercetare nu stăm grozav, ocupând poziția 72 la nivel global din cauza sumelor mici cheltuite de stat pe educație și a calității instituțiilor de cercetare.

Dar, în mod paradoxal, la alte capitole stăm surprinzător de bine. La infrastructură (inclusiv internet și electricitate) suntem pe locul 31, iar la know-how și tehnologie ocupăm poziția 40. V-ați fi așteptat la o asemenea discrepanță?

Niciun oraș românesc pe harta clusterelor de inovație

Poate cea mai dură concluzie a raportului este legată de centrele urbane de inovație. „România nu are niciun cluster în topul mondial când vine vorba de inovaţie“, arată documentul.

Iar asta înseamnă că nici Bucureștiul, nici Clujul și niciun alt oraș din țară nu își găsesc locul pe o hartă a inovației care include nume precum Varșovia, Moscova, Paris, Viena sau Istanbul.