România se alătură coaliției pentru Strâmtoarea Ormuz prin care trece 20% din petrol

Coreea de Sud a decis să se alăture declarației comune privind Strâmtoarea Ormuz, un demers similar fiind făcut recent și de România. Seulul va contribui la eforturile internaționale de a securiza navigația liberă prin punctul critic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul la nivel mondial.

O miză uriașă: 20% din petrolul mondial

Declarația comună exprimă, „disponibilitatea de a contribui” la măsuri „adecvate” pentru a securiza această cale navigabilă vitală pentru economia globală. La prima vedere, pare o formalitate, dar miza este colosală. Inițiativa a fost semnată inițial de liderii din Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia, formând un nucleu de state puternic industrializate.

Lista aliaților crește

Dar lista nu s-a oprit aici. Ulterior, demersului i s-au alăturat Canada, Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Bahrain şi Lituania. Acum, prin aderarea Coreei de Sud, coaliția capătă și mai multă greutate la nivel internațional.

Poziția României, explicată de președinte

Și România s-a alăturat recent declarației. Decizia a fost anunțată de președintele Nicușor Dan, care a subliniat implicațiile grave pe care o eventuală închidere a strâmtorii le-ar avea asupra piețelor energetice și, implicit, asupra țării noastre. V-ați întrebat de ce contează o strâmtoare aflată la mii de kilometri distanță?

Iată declarația sa completă: „Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație.România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”.

Ce înseamnă asta pentru noi, pe bune?

Dincolo de limbajul diplomatic, mesajul este cât se poate de direct. Oficialul român a punctat clar că efectele unei blocade se resimt direct în buzunarele românilor, prin prețul combustibililor. De aceea, participarea la eforturile internaționale (fără a specifica exact natura lor) vizează menținerea prețurilor „la un nivel suportabil pentru populație”.

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple.

Iar declarația președintelui Nicușor Dan trasează o linie roșie foarte clară. România susține libertatea navigației și stabilitatea economică, dar își păstrează „decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”, preferând să lucreze alături de parteneri pentru dezescaladare.