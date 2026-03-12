Rusia avertizează cetățenii să nu călătorească în Germania: „Se creează o atmosferă toxică”

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis un avertisment dur, prin care le recomandă propriilor cetățeni să evite călătoriile în Germania, cu excepția situațiilor absolut necesare. Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Berlin și al situației din Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zakharova, a susținut o conferință de presă pe 12 martie în care a acuzat autoritățile germane că tratează cu suspiciune aproape orice cetățean rus aflat pe teritoriul țării. Potrivit publicației Adevărul, avertismentul subliniază riscuri concrete de discriminare și controale suplimentare pentru rușii care aleg să viziteze Germania.

„O atmosferă de neîncredere și toxicitate”

Maria Zakharova a descris un climat ostil pentru conaționalii săi, indiferent dacă aceștia se află în Germania temporar sau permanent. Oficialul rus a declarat că autoritățile de la Berlin alimentează un mediu tensionat.

„Se creează o atmosferă de neîncredere și toxicitate împotriva cetățenilor ruși”, a afirmat Zakharova în timpul conferinței. Ministerul recomandă cetățenilor să analizeze cu mare atenție necesitatea călătoriilor și să consulte indicațiile oficiale disponibile pe site-ul instituției și la birourile consulare.

Avertisment repetat pentru jurnaliști și oameni de afaceri

Aceasta nu este prima alertă de acest tip emisă de Moscova. La finalul anului trecut, cetățenii ruși au fost sfătuiți în mod similar să evite Germania, pe fondul unor incidente nenumite. Maria Zakharova a transmis că o prudență deosebită este necesară în cazul anumitor categorii profesionale.

În mod specific, jurnaliștii și persoanele care călătoresc în interes de serviciu ar trebui să fie extrem de precauți. Până în prezent, reacțiile oficiale din partea Germaniei nu au confirmat existența unui pericol specific la adresa cetățenilor Federației Ruse aflați pe teritoriul său.

Sursa: Adevarul