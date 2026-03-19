Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara. Motivul? Datorii neplătite. Cifra exactă, înregistrată la începutul anului 2026 de Serviciul de Frontieră al FSB, este de 8,9 milioane de hotărâri de restricție, reprezentând o creștere uriașă de 41,5% față de anul precedent.

Datorii de la 10.000 de ruble blochează ieșirea

Cum vine asta, mai exact? Legea rusă este destul de clară. Restricția de a părăsi țara se aplică pentru datorii care depășesc 10.000 de ruble, dacă vorbim de pensie alimentară, despăgubiri pentru vătămări corporale sau prejudicii morale. Pragul crește la 30.000 de ruble pentru alte tipuri de datorii. Măsura nu vine singură, ci este parte a procedurii de executare silită, care include și blocarea conturilor și a bunurilor.

Și totuși, în 2025, numărul de hotărâri noi de interdicție a fost de 9,2 milioane, cu 20% mai puține decât în anul anterior. Explicația stă în modificările legislative de la finalul lui 2023, care au făcut ca aceste restricții să devină nelimitate în timp, fiind valabile până la achitarea integrală a datoriei sau până la încheierea procedurii.

O măsură eficientă, dar nu pentru toți

Se pare că amenințarea funcționează. În 2025, debitorii au început să-și achite mai activ obligațiile, fiind finalizate 1,86 milioane de proceduri de executare silită, cu 28% mai mult decât în anul precedent. Suma totală recuperată a atins 149,1 miliarde de ruble, o creștere de 31%.

Unii plătesc.

Ildar Bagautdinov, partener senior la firma de avocatură „ANP Zenit”, consideră că interdicția de a părăsi țara rămâne o măsură eficientă în cazul debitorilor solvabili. Pentru aceștia, amenințarea de a nu putea pleca în străinătate devine o „surpriză” și îi determină să își achite integral datoria.

Numai că lucrurile stau puțin diferit în funcție de tipul datoriei. Ilya Plotnikov, partenerul director al firmei de avocatură „Plotnikov și Partenerii”, precizează că măsura își demonstrează cea mai mare eficiență în cazurile de pensie alimentară și datorii fiscale. În schimb, eficiența sa scade drastic în segmentul creditelor de consum și al microîmprumuturilor, unde, potrivit expertului, o parte dintre cetățeni depinde mai puțin de călătoriile în străinătate.

Recrutarea, un alt motiv de blocare la graniță

Dar datoriile nu sunt singura problemă. Rușii s-au confruntat și cu un alt mecanism de blocare a plecării din țară, legat de armată. După lansarea registrului de citații electronice, cetățenii care primesc o notificare pe portalul guvernamental „Gosuslugi” intră automat sub interdicția de a părăsi țara. Această interdicție rămâne valabilă până la prezentarea personală la comitatul militar. Astfel de cazuri au fost deja înregistrate în orașe mari precum Moscova, Cheliabinsk, Krasnodar, Krasnoiarsk, Kuzbass, Kazan, Perm și Samara.

O nouă taxă pentru cei care pleacă în vacanță?

V-ați gândit vreodată cum ar putea statul să descurajeze plecările și, în același timp, să facă rost de bani? Ei bine, în acest context tensionat, unii deputați vin cu idei noi. Sangaji Tarbaev, președintele Comisiei pentru turism din Duma de Stat, a susținut propunerea lui Ilia Umanski (președintele Uniunii Ruse a Industriei Turistice) privind introducerea unei taxe speciale pentru toți cei care pleacă în străinătate.

Scopul declarat este dublu: pe de o parte, pentru „susținerea turismului intern”, iar pe de altă parte, pentru crearea unui fond de rezervă necesar în cazul evacuării cetățenilor ruși din zone de criză.

În ciuda acestor restricții și propuneri, în 2025 rușii au efectuat peste 31,5 milioane de călătorii în străinătate. Asta înseamnă cu 15,6% mai mult decât în anul precedent.