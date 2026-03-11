Rusia pregătește o nouă ofensivă în Donețk. Care sunt cele 4 direcții vizate

Armata rusă pregătește o nouă ofensivă de primăvară-vară în regiunea Donețk, principalul său obiectiv militar pentru al patrulea an consecutiv. Președintele Volodimir Zelenski a vizitat linia frontului pentru a evalua nivelul de pregătire al trupelor ucrainene în fața atacului iminent.

Vizita a avut loc pe 6 martie, când Zelenski, alături de comandantul-șef Oleksandr Sîrski, a inspectat aproximativ zece sedii ale unor unități desfășurate în Donețk. Potrivit publicației Adevărul, delegația a ajuns la brigăzi de pe diverse sectoare, de la Brigada Azov, care apără zona Dobropillia, până la Brigada 81 aeropurtată, aflată pe direcția Sloviansk.

Ce au cerut comandanții și care este nivelul de pregătire

Surse din cadrul Forțelor de Apărare ucrainene au relatat că discuțiile comandanților cu președintele au fost relativ sincere. Cele mai frecvente solicitări au vizat livrarea mai multor drone de diferite tipuri și înăsprirea pedepselor pentru militarii care părăsesc neautorizat unitatea. La finalul vizitei, Zelenski a subliniat importanța rezistenței. „Este important ca pozițiile noastre să fie solide. Este important ca brigăzile să fie aprovizionate suficient. Militarii noștri rezistă cu demnitate”, a spus președintele.

În ciuda deficitului constant de personal, unele surse din armată consideră că nivelul de pregătire pentru ofensiva rusă din acest an este mai bun decât în 2025. Mîhailo Drapatîi, comandantul Grupării Forțelor Unite, responsabil pentru sectorul nordic al frontului, a confirmat o planificare riguroasă. „Anul acesta am început pregătirile pentru campania de primăvară încă din ianuarie. Am luat în calcul condițiile sezonului, lumina, apa, vegetația, temperaturile. Am calculat de câți oameni, muniții, drone, camere video și sisteme de minare la distanță avem nevoie. Apoi fiecare comandant de corp a prezentat modul în care vede apărarea în aceste condiții”, a declarat Drapatîi.

Obiectivul Rusiei: Control total asupra regiunii Donețk

Principalul obiectiv al Moscovei rămâne ocuparea integrală a regiunii Donețk. Surse militare ucrainene anticipează că ofensiva rusă din această primăvară ar putea viza în special două zone: direcția Lîman și aglomerația urbană Kramatorsk, care include orașele Kostiantinivka, Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk. În acest context, Rusia ar putea lansa atacuri pe patru direcții principale: Lîman, Sloviansk, Kostiantinivka și Dobropillia.

Scenariile pentru următoarele luni variază. Într-un scenariu optimist pentru Ucraina, Rusia nu va reuși să cucerească Kostiantinivka în această vară. În cel pesimist, trupele ruse ar putea prelua controlul orașului, la periferia căruia au ajuns deja, și ar pregăti atacuri ulterioare asupra Sloviansk și Kramatorsk. Analistul militar Vladislav Urubkov, de la Come Back Alive Foundation, oferă o perspectivă. „În următoarele șase luni, scenariul minim ar putea fi capturarea Kostiantinivkăi și apropierea de Sloviansk. O altă posibilitate ar fi declanșarea luptelor pentru Dobropillia”, spune acesta.

Lupte pe alte fronturi: Succes ucrainean în Zaporijia și planul Rusiei pentru Harkov

Pe direcția Oleksandrivka, din regiunea Zaporijia, forțele ucrainene au anunțat la începutul lunii martie o breșă în liniile defensive ruse. Operațiunea, pregătită luni de zile, a implicat transferul unor unități de asalt la finalul anului 2025. Comandantul Regimentului 1 de asalt separat, Dmitro Filatov, a precizat că nu este vorba de un nou contraatac major. „Este vorba despre acțiuni limitate pentru a ne îmbunătăți poziția tactică și a stabiliza linia frontului”, a explicat el. Unitatea sa a reușit să pătrundă aproximativ 12 kilometri în spatele pozițiilor ruse.

Un alt comandant implicat, Anton Derliuk, a descris manevra de infiltrare. „Am intrat sub acoperirea zăpezii și a ceții, am distrus echipele lor de recunoaștere și operatorii de drone. Apoi am curățat zona. Aproximativ 60 de militari ruși au fost încercuiți, trei au fost capturați, restul eliminați.” În nord, în regiunile Sumî și Harkiv, Rusia nu pare să pregătească ofensive majore, ci urmărește crearea unei zone tampon de aproximativ 20 de kilometri de-a lungul graniței, ocupând treptat sate de frontieră.

Avantajul tactic al Rusiei și perspectivele pentru următoarele luni

Unul dintre avantajele tactice ale Rusiei este centrul de drone „Rubikon”, o unitate specializată care combină dezvoltarea, testarea și utilizarea în luptă a acestor tehnologii. Unitatea a devenit cunoscută după ce a folosit drone FPV cu fibră optică pentru a lovi rutele logistice ucrainene, tactică ce a contribuit la retragerea forțelor Kievului din regiunea Kursk în 2025. Acum, aceste drone vizează aproape orice, de la terminale Starlink la vehicule logistice.

Estimările militarilor ucraineni privind evoluția frontului sunt mixte. Unii se tem că apariția vegetației, care reduce vizibilitatea, ar putea favoriza noi avansuri rusești. Alții sunt moderat optimiști, invocând încetinirea avansului rus în februarie 2026, un sistem mai echilibrat de distribuire a recruților și implementarea unor reforme structurale. Cu toate acestea, majoritatea comandanților sunt de acord că următoarele luni vor fi extrem de dificile.

Sursa: Adevarul