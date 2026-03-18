Scandal de 50 de milioane de dolari după moartea lui Khamenei în pariuri online

Confirmarea decesului ayatollahului Ali Khamenei pe 1 martie a declanșat un scandal uriaș pe piețele de predicții, acele platforme online unde se pariază pe aproape orice. Platforma americană Kalshi a refuzat să plătească peste 50 de milioane de dolari în câștiguri legate de înlăturarea liderului iranian, invocând o interdicție privind pariurile care implică moartea. Decizia a scandalizat pariorii și a alimentat o dezbatere aprigă despre etica acestor jocuri de noroc.

Pariuri de milioane, câștiguri anulate

Piețele de predicție, unde volumul tranzacțiilor la nivel global a crescut cu peste 400% între 2024 și 2025, permit pariuri pe aproape orice, de la câștigători la Oscar la dezastre naturale. Un pariu privind eliminarea ayatollahului Khamenei până la 1 martie a fost deschis pe Kalshi la începutul lunii ianuarie, în contextul protestelor din Iran, dar fără a menționa explicit moartea acestuia. Până pe 28 februarie, când a început bombardamentul SUA-Israel asupra Iranului, pe acest contract se tranzacționaseră peste 50 de milioane de dolari.

Numai că, după confirmarea decesului, Kalshi a rambursat banii pariorilor. Elisabeth Diana, șefa departamentului de comunicare al companiei, a fost fermă: „Nu este permisă obținerea de profit din moarte pe Kalshi, și asta este un lucru bun”.

Lucrurile stau însă complet diferit la principalul concurent, Polymarket, care operează în mare parte în afara Statelor Unite. Acolo, pariurile pe înlăturarea ayatollahului au fost permise, iar câștigurile au fost plătite fără probleme.

Pariorii furioși dau în judecată Kalshi

Iar utilizatorii nemulțumiți nu au stat pe gânduri. Au dat în judecată Kalshi la o instanță federală din California, acuzând compania de o practică tip „bait-and-switch”. ei susțin că platforma a promovat activ pariul și a menținut interesul până în ultima clipă, fără a menționa clar „excepția privind decesul”.

V-ați gândit vreodată cum ar putea un lider autocrat de 85 de ani să „părăsească funcția”?

Argumentul lor este destul de direct, așa cum reiese din plângere: „Consumatorii au înțeles că mecanismul cel mai probabil, și, în multe cazuri, singurul realist, prin care un lider autocrat în vârstă de 85 de ani ar putea «părăsi funcția» era prin moartea sa”.

Informații secrete pe piețele de pariuri?

Dincolo de disputa legală, aceste platforme ridică și probleme de securitate națională. Nu de puține ori, tiparele de pariere sugerează că unii utilizatori ar putea avea acces la informații privilegiate. De exemplu, o analiză a arătat că, pe 27 februarie, peste 150 de conturi de pe Polymarket au pariat în total 855.000 de dolari că SUA vor ataca Iranul a doua zi. Și exact asta s-a întâmplat.

Nu e un caz singular. În ianuarie, chiar înainte de capturarea surpriză a președintelui Nicolás Maduro din Venezuela, un utilizator Polymarket a pariat pe căderea acestuia, în ciuda cotelor mici, și a câștigat aproximativ 400.000 de dolari. Ba chiar și în Israel, luna trecută, mai mulți rezerviști ai armatei au fost arestați sub suspiciunea că au folosit informații clasificate pentru a paria pe operațiuni militare.

Reglementare în ceață și conflicte de interese

Dar reglementarea acestui domeniu este complicată. În SUA, Kalshi este supravegheată de Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri (CFTC), o agenție federală creată în 1974 pentru a reglementa piețele de soia și cupru, nu pariuri geopolitice. Tyler Gellasch, fost avocat guvernamental, se întreabă dacă această agenție ar trebui să fie „principalul organism de reglementare a jocurilor de noroc pentru toate aspectele”.

E drept că situația e complexă. Gellasch adaugă: „Congresul nu se gândea să facă din CFTC organismul de reglementare pentru pariurile privind cine va câștiga Super Bowl sau ce ar putea spune Taylor Swift într-un interviu.”

Pentru a complica și mai mult lucrurile, Donald Trump Jr. (fiul cel mare al președintelui) este atât investitor și consilier neplătit al Polymarket, cât și consilier plătit al Kalshi. Săptămâna trecută, CFTC a solicitat opinia publicului cu privire la platformele de predicție, un prim pas spre posibile noi reguli.