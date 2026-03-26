Duminică, 29 martie, ceasurile se dau cu o oră înainte. Majoritatea oamenilor vor dormi cu o oră mai puțin, iar în zilele următoare serile vor începe încet-încet să fie mai lungi. Deși pare o modificare minoră, experții în sănătate avertizează că până și această schimbare de o oră perturbă serios ritmurile circadiene ale organismului.

Impactul direct asupra corpului

La prima vedere, o oră în minus nu pare mare lucru. Și totuși, cercetările arată că efectele sunt mai profunde decât am crede. Chiar și o singură oră dereglează ritmul circadian, ceasul intern de 24 de ore care ne guvernează somnul, starea de alertă, producția de hormoni și dispoziția. V-ați gândit vreodată de ce vă simțiți atât de obosiți lunea de după schimbarea orei?

Jeffrey Kelu, cercetător post-doctoral la King’s College London, specializat în ritmuri circadiene, explică amploarea problemei. „Majoritatea oamenilor ar trebui să se poată ajusta și adapta într-o săptămână, dar știm, si, că există persoane care se luptă cu adaptarea ceasului lor și poate dura săptămâni, dacă nu luni, pentru ca ceasul biologic să se ajusteze la o schimbare de doar o oră”, a declarat acesta. Potrivit lui, ceasul intern este dictat de genetică, iar cercetările continuă pentru a înțelege de ce unii oameni sunt mai afectați decât alții.

Mai mult, trecerea la ora de vară a fost asociată cu creșteri pe termen scurt ale accidentelor rutiere, atacurilor de cord și episoadelor depresive.

Lumina de seară, un dușman al somnului?

E drept că mulți salută schimbarea orei primăvara, pentru că orele de lumină se extind până târziu. Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Kelu avertizează că expunerea la lumină până seara târziu împiedică organismul să recunoască semnalul că ar trebui să se relaxeze și să se pregătească de somn.

„Lumina este un factor de suprimare a eliberării de melatonină, deci întârzie instalarea somnului și ar putea face adormirea mai dificilă pentru oameni”, notează Kelu. Melatonina (hormonul eliberat de glanda pineală pentru a pregăti corpul de somn) este produsă în cantități maxime pe întuneric, iar producția sa scade la expunerea la lumină. O soluție simplă, spune cercetătorul, este blocarea completă a luminii exterioare din dormitor pentru a îmbunătăți calitatea somnului.

Riscuri pe termen lung și o dezbatere blocată

Dincolo de efectele imediate, perturbarea constantă a ritmului circadian este legată de o serie de probleme grave de sănătate. Vorbim despre un risc crescut de obezitate, boli de inimă, diabet de tip 2 și hipertensiune arterială. Ba chiar un studiu recent a găsit o legătură între ritmurile circadiene slabe și demență.

Inițiativele de a opri schimbarea orei în Europa nu sunt noi. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea permanentă la această practică, în urma unei consultări publice la care 84% din cei 4,5 milioane de respondenți au votat pentru abolire. Doar Cipru și Grecia au avut o majoritate la limită în favoarea menținerii sistemului actual.

O decizie care, iată, încă se lasă așteptată.

Dar propunerea s-a blocat în Consiliul European, unde statele membre nu au ajuns la un acord. Până la urmă, cum rămâne?

Ora de iarnă, soluția specialiștilor

Dacă s-ar renunța la schimbarea orei, pe care ar trebui să o păstrăm? Răspunsul oamenilor de știință este tranșant. „Noi [oamenii de știință] propunem de fapt să rămânem la ora standard, ora de iarnă”, afirmă Kelu. Motivul este simplu: dacă ora de vară ar deveni permanentă, majoritatea oamenilor nu ar mai vedea lumina soarelui dimineața înainte de a pleca la muncă sau la școală, pentru o mare parte a anului.

„Lumina de dimineață este crucială”, subliniază el. „Suntem blocați în birou și ne expunem mereu la lumină artificială”. Iar lumina artificială, deși ajută la sincronizarea ceasului intern, este mult mai slabă decât cea naturală.

Argumentul final este legat de anotimpul rece. „Este și mai important iarna din cauza schimbării sezoniere, durata zilei este oricum scurtă, iar răsăritul este mai târziu, așa că nu ar trebui să ne privăm de acea cantitate mică de expunere la lumină”, a concluzionat Kelu.