O serie de schimbări majore în funcții cheie au loc în conducerea de la Kiev, în contextul în care Rusia aplică o strategie militară duală: un război de exterminare pe front și atacuri punctuale în spatele acestuia, conform unei analize Adevărul. Această instabilitate politică coincide cu o deteriorare a situației pe front și cu lovituri asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Remanieri ample în conducerea Ucrainei

Aproape niciun oficial de la Kiev nu mai ocupă funcția deținută în februarie 2022, unii dintre ei nemaiavând acces la birourile de la începutul anului. În „zona verde” a capitalei, cea mai protejată, unde sunt situate instituțiile centrale, conflictul militar pare o realitate îndepărtată. Sursa citată descrie conducerea ucraineană drept „un mușuroi de interese, care se ciocnesc unele cu altele, se suprapun și se faultează când au ocazia”. Aceste numeroase schimbări de personal contravin unei replici atribuite lui Abraham Lincoln, care sugera că „nu trebuie să faci schimbări când ești în curs să rezolvi o problemă” majoră, precum un război. Logica este că un conflict armat necesită o echipă unită, iar experimentele pot afecta negativ procesul decizional.

Noi nume în posturi cheie de la Kiev

Administrația ucraineană a suferit recent numeroase modificări. De câteva luni, funcția de prim-ministru este ocupată de Iulia Sviridenko. Fostul premier, Denis Șmihal, a deținut pentru o perioadă portofoliul apărării și a fost numit recent ministru al energiei. Noul ministru al apărării este Mihailo Fedorov, 34 de ani, anterior ministru al transformării digitale. Generalul Kirilo Budanov, fostul șef al serviciului militar de informații, a fost numit șef al administrației prezidențiale, post considerat numărul doi în stat. El îl înlocuiește pe Andrii Iermak, o mutare interpretată conform zicalei „ține-ți prietenii aproape, dar dușmanii și mai aproape”. Conducerea serviciului militar de informații a fost preluată de generalul locotenent Oleh Ivașcenko, care anterior a condus serviciul de informații externe. La șefia acestui serviciu a fost numit Oleksandr Kononenko. Schimbări au avut loc și la Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), unde generalul Vasili Maliuk, cunoscut pentru organizarea Operației „Pânza de păianjen”, a fost înlocuit de generalul Evgheni Hmara.

Acuzații de corupție și investigații politice

Procurorii au inițiat o serie de investigații în contextul crizei energetice și al situației de pe front. Principala vizată este liderul opoziției, Iulia Timoșenko, suspectată de mituirea unor deputați pentru obținerea de voturi, acuzațiile fiind susținute de materiale video ce prezintă sume de bani în dolari. Numele său fusese vehiculat ca un posibil succesor al actualului președinte, menționează sursa. Anchete au fost deschise și împotriva șefului grupului parlamentar pro-prezidențial, David Arahamia, și a unor deputați afiliați acestuia. Alarmele aeriene și întreruperile de electricitate amână frecvent procedurile de predare-primire a funcțiilor, obligând noua echipă să gestioneze conflictul în condiții precare.

Strategia rusă: front și spatele frontului

Strategia militară a Rusiei se desfășoară pe două planuri distincte. Pe linia frontului, într-o zonă de 15-20 de kilometri, luptele sunt de o violență extremă, artileria, rachetele și dronele distrugând atât personalul militar, cât și infrastructura. Obiectivul acestui război, caracterizat drept „de uzură” sau „de exterminare a forței vii”, este anihilarea armatei ucrainene. Moscova declară că face o distincție între populația civilă și regimul de la Kiev, pe care îl consideră ilegitim. În spatele liniei de contact, atacurile rusești sunt punctuale și vizează în principal infrastructura militară și cea critică. Numărul victimelor rezultate din aceste lovituri este mai redus comparativ cu atacurile directe. Conform analizei, Moscova mizează pe faptul că populația va considera responsabili liderii ucraineni pentru eșecul de a evita conflictul.

Bilanțul victimelor civile și perspectivele conflictului

Anul 2025 a înregistrat cel mai mare număr de victime în rândul populației civile din Ucraina. Conform unui raport ONU, citat de Ukrainska Pravda, 2.514 civili au fost uciși și 12.142 au fost răniți în urma atacurilor rusești. Bilanțul deceselor din 2025 este cu 31% mai mare față de cel din 2024. Prin comparație, în România, cu o populație la jumătate față de cea a Ucrainei, în același an au murit în accidente rutiere între 1.100 și 1.400 de persoane. Spre finalul lui 2025, strategia duală a Rusiei a început să se modifice, Kremlinul părând a înclina spre o unificare a celor două abordări. Perspectivele indică o iarnă dificilă, în condițiile în care la Kiev „operația” s-a transformat într-un război total, sub deviza „à la guerre comme à la guerre”.