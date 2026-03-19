Tensiuni la Washington. Directoarea serviciilor de informaţii americane, Tulsi Gabbard, a refuzat din nou, joi, să confirme public afirmaţiile lui Donald Trump, potrivit cărora Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă” chiar înainte de loviturile americano-israeliene. Aceste atacuri au declanșat actualul război din Orientul Mijlociu.

Întrebări incomode în Congres

Scântei în comisia Camerei Reprezentanților. Un congresman democrat din California, Jimmy Gomez, a pus punctul pe i în timpul unei audieri. După ce Tulsi Gabbard şi directorul CIA, John Ratcliffe, au afirmat că evaluarea urgenței unei amenințări ține de președinte, Gomez a întrebat direct: „Dacă preşedintele poate decide să ignore ce faceţi, de ce aveţi încă un loc de muncă?”.

V-ați gândit vreodată la asta? Ce valoare mai are o analiză a serviciilor dacă președintele o poate ignora pur și simplu?

Nu este prima oară când Gabbard evită un răspuns tranșant. Miercuri, ea a ocolit întrebări similare venite din partea membrilor unei comisii din Senat.

O poziție evazivă, dar constantă

Într-o declaraţie scrisă trimisă anterior, șefa spionajului american a apreciat că liderii de la Teheran nu au făcut „niciun efort (…) pentru a încerca să restabilească capacităţile lor de îmbogăţire” după bombardamentele americane asupra siturilor nucleare (din iunie 2025).

Dar joi, în fața congresmenilor, Gabbard s-a mulțumit să spună că i-a transmis preşedintelui o „analiză obiectivă” a serviciilor de informaţii. Cum vine asta? a pasat responsabilitatea deciziei politice exclusiv în curtea Casei Albe, fără a valida public motivul invocat pentru război.

Informații confirmate și incertitudini

Totuși, Gabbard a oferit câteva informații concrete. Ea a confirmat că noul ghid suprem iranian, Mojtaba Khamenei, este „grav rănit”.

În schimb, a recunoscut o creștere a neclarității. Întrebată dacă responsabilii americani par mai nesiguri acum, față de acum două luni, în privința intențiilor puterii iraniene, ea a răspuns că este vorba despre o „evaluare corectă”.

Demisie cu ecou la vârful antiterorismului

Iar apele sunt deja tulburi în comunitatea de informații. Încă de marți, serviciile sunt zguduite de demisia unui înalt responsabil american al luptei împotriva terorismului, Joseph Kent.

Acuzațiile sunt extrem de grave.

În scrisoarea sa de demisie adresată direct lui Donald Trump, Kent a apreciat fără echivoc că „Iranul nu reprezenta o ameninţare iminentă” pentru Statele Unite. Mai mult, el a susținut că războiul a fost declanşat „sub presiunea Israelului şi a puternicului său lobby american”.