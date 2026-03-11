Șeful armatei SUA contrazice Casa Albă: Îi respect pe combatanții iranieni

Într-o declarație care contrastează puternic cu tonul ironic al Casei Albe, șeful Statului Major american, Dan Caine, a afirmat marți că are respect pentru militarii iranieni. Gestul său vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a glumit pe seama scufundării unei nave de război iraniene.

Tonul măsurat al generalului Caine se distanțează de retorica afișată de la începutul războiului de administrația de la Washington. Potrivit AFP, citat de Stiripesurse, oficialii americani au fost criticați pentru că tratează conflictul cu o atitudine considerată nepăsătoare față de pierderile de vieți omenești.

Retorica batjocoritoare a administrației Trump

Luni, președintele Donald Trump a explicat că decizia de a scufunda o navă iraniană, în loc de a o captura, a fost luată pentru că așa este „mai distractiv”. Atitudinea sa a fost completată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care săptămâna trecută a afirmat că Statele Unite „loveau” militari iranieni în timp ce erau „la pământ”.

Hegseth a continuat, declarând că „nu s-a presupus niciodată că va fi o luptă dreaptă şi nu este o luptă dreaptă”. Oficialul american i-a ironizat totodată pe aliații reticenți să se alăture conflictului și i-a denunțat pe cei care-și „flutură braţele şi ţipă de groază” în semn de protest.

Un limbaj periculos și neobișnuit

Aceste declarații au fost însoțite de montaje video publicate de Casa Albă pe rețelele de socializare, care amestecă scene din filme de la Hollywood cu imagini reale ale atacurilor din Iran. Rachel VanLandingham, locotenent-colonel în retragere din Forțele Aeriene americane, consideră că acest „tip de limbaj periculos şi neobişnuit” demonstrează „o atitudine extrem de nepăsătoare faţă de moartea şi distrugerea pe care le implică războiul”.

Fosta avocată militară, acum profesoară de Dreptul Războiului la Universitatea Southwestern, a subliniat că, deși „hiperbola” și „dezumanizarea inamicului” au existat mereu în conflictele americane, „infantilizarea actuală a operaţiunilor de luptă de către Pentagon este frapantă”. VanLandingham avertizează că această „banalizare grosolană” a războiului oferă „un avantaj psihologic uriaş inamicului”, care poate prezenta Statele Unite ca fiind „însetate de sânge şi hotărâte să distrugă Iranul”.

Profesoara a adăugat că „ignorarea costului real al războiului, inclusiv a impactului său atât asupra civililor, cât şi a militarilor din ambele tabere care-şi servesc ţara, poate conduce la o înfrângere strategică, în pofida victoriilor tactice”.

Critici dure din societatea civilă și opoziție

Retorica administrației Trump a stârnit un val de critici în societatea civilă americană. Cardinalul Blase Cupich, arhiepiscopul din Chicago, a reacționat dur la un videoclip publicat de Casa Albă. „Un război real, cu morţi adevăraţi şi suferinţe adevărate, tratate ca şi cum ar fi un joc video este josnic”, a condamnat acesta.

Și opoziția democrată a denunțat atitudinea guvernului. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat luni la CNN că intrarea în război împotriva Iranului este o decizie „gravă”. „Iar Donald Trump nu a luat-o în serios”, a adăugat el.

Prăpastia semantică dintre politicieni și militari

În acest context, declarațiile șefului Statului Major, Dan Caine, marchează o diferență clară de ton. Deși laudă constant capacitățile militare americane, generalul a declarat marți că îi „respectă” pe combatanții iranieni. Rachel VanLandingham explică această abordare mai măsurată prin faptul că militarii sunt direct implicați în conflict.

Potrivit acesteia, declarațiile generalului Caine sunt mai reținute pentru că „femeile şi bărbaţii în uniformă pe care-i reprezintă sunt cei care ucid şi sunt ucişi”. Profesoara a concluzionat: „Ei au nevoie să simtă că şefi lor înţeleg riscurile pe care şi le asumă şi încărcătura emoţională pe care o reprezintă pentru cei care sunt însărcinaţi să ucidă”.