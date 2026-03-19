Șeful diplomației din Oman acuză SUA de o eroare ce a costat 1.300 de vieți

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Al-Busaidi, lansează un avertisment dur, susținând că Statele Unite au comis „cea mai mare eroare de calcul” lăsându-se atrase într-un conflict cu Iranul. Un război care, în opinia sa, nu servește intereselor americane și din care nici Washingtonul, nici Israelul nu pot ieși învingători.

O pace spulberată

Oficialul din Oman, care a mediat cele mai recente negocieri nucleare indirecte dintre Washington și Teheran, descrie un tablou al diplomației aproape de reușită, dar sabotată în ultimul moment. E drept că lucrurile păreau să meargă într-o direcție bună, numai că realitatea de pe teren a fost alta.

„De două ori în nouă luni, Statele Unite și Iranul au fost la un pas de a ajunge la un acord concret cu privire la cea mai spinoasă problemă care îi desparte: programul nuclear al Iranului și temerile americane că acesta ar putea fi un program de înarmare. Așadar, a fost un șoc, dar nu o surpriză, când, pe 28 februarie – la doar câteva ore după ultimele și cele mai substanțiale discuții -, Israelul și Statele Unite au lansat din nou un atac militar ilegal împotriva păcii care, pentru scurt timp, părea cu adevărat posibilă”, scrie șeful diplomației din Oman.

Dar cea mai mare problemă, subliniază el, este implicarea directă a americanilor. „Cea mai mare greșeală de calcul a administrației americane, fireste, a fost că s-a lăsat atrasă în acest război. Acesta nu este războiul Americii și nu există niciun scenariu plauzibil în care atât Israelul, cât și America să obțină ceea ce își doresc de la el”, a mai spus acesta.

Interese divergente

Potrivit lui Al-Busaidi, interesele Israelului, care vizează răsturnarea regimului de la Teheran, pur și simplu nu se aliniază cu cele ale Statelor Unite. Atingerea unui astfel de obiectiv ar necesita o campanie militară de lungă durată, cu implicarea forțelor terestre americane, deschizând practic un nou front în seria „războaielor fără sfârșit”. V-ați fi gândit vreodată că politica externă a unei superputeri poate fi atât de ușor deturnată?

Un adevăr incomod.

Iar ministrul nu se ferește să o spună direct. „Este un adevăr inconfortabil de spus, pentru că arată cât de mult a pierdut America controlul asupra propriei politici externe. Dar trebuie spus”, a adăugat el, făcând un apel către prietenii Washingtonului să intervină și să ajute la ieșirea din această „implicare nedorită”.

Consecințe economice previzibile

Dincolo de costurile umane, care se ridică la aproximativ 1.300 de morți (inclusiv fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei), impactul economic este deja vizibil. Al-Busaidi descrie atacurile de represalii ale Iranului asupra țărilor din Golf ce găzduiesc baze americane drept o reacție „inevitabilă, deși profund regretabilă” la un război menit „să-l anihileze”. Până la urmă, aceasta era „probabil singura opțiune rațională la dispoziția conducerii iraniene”.

O consecință la fel de previzibilă a fost întreruperea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global. Acest blocaj duce la creșterea prețurilor la energie și amenință cu declanșarea unei recesiuni profunde. „Dacă acest lucru nu a fost anticipat de arhitecții acestui război, a fost cu siguranță o greșeală gravă de calcul”, a scris el.

Obiectivele operațiunii Epic Fury

În replică, Casa Albă, prin secretarul de presă Caroline Levitt, a transmis că Operațiunea Epic Fury are patru obiective foarte clare. Acestea sunt:

Distrugerea completă a capacităților Iranului de a produce și desfășura rachete balistice.

Eliminarea Marinei Iraniene.

Neutralizarea grupărilor teroriste sprijinite de Teheran pentru a nu mai putea destabiliza Orientul Mijlociu.

Oferirea de garanții de 100% că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare.

O cale dificilă spre diplomație

În ciuda situației tensionate, diplomatul din Oman insistă că singura soluție este revenirea la masa negocierilor, sugerând combinarea acestora cu un acord regional mai larg privind neagresiunea. Recunoaște însă că drumul este anevoios. Ar fi „cu siguranță dificil” pentru liderii de la Teheran să reia discuțiile cu o administrație care a alternat de două ori între negocieri și bombardamente.

totusi, speranța nu este complet pierdută. „Dar calea de ieșire din război, oricât de greu ar fi pentru ambele părți să o urmeze, ar putea trece tocmai prin această reluare”, a conchis el.