Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a oferit o primă reacție după ce armata israeliană a avertizat că Iranul deține rachete capabile să lovească capitale europene. Deși Alianța nu poate confirma deocamdată informația, șeful NATO subliniază că Teheranul este periculos de aproape de a dobândi o astfel de capacitate militară.

Rutte: Iranul este „foarte aproape”

Într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS, Mark Rutte a precizat că informațiile venite din partea Israelului sunt încă în curs de evaluare. „Nu putem confirma acest lucru în acest moment”, a spus el. Numai ca, dincolo de confirmarea oficială, șeful NATO a ținut să sublinieze că pericolul este cât se poate de real. „Ceea ce știm cu siguranță este că sunt foarte aproape de a avea această capacitate”, a declarat Rutte.

El a explicat că Alianța evaluează inclusiv dacă această capacitate ar putea viza baze militare occidentale, precum Diego Garcia. Scenariile sunt, de fapt, destul de limitate. „Dacă este adevărat, înseamnă că au deja această capacitate. Dacă nu este adevărat, știm că sunt foarte aproape de a o avea”.

Avertismentul armatei israeliene

Totul a pornit de la o postare publicată sâmbătă seara pe rețelele sociale de către Forțele de Apărare ale Israelului (IDF). Dar ce înseamnă, pe bune, acest avertisment pentru securitatea europeană?

Acuzațiile sunt grave.

IDF a comentat lansarea de către Iran a unei rachete cu rază lungă de acțiune, capabilă să atingă ținte aflate la o distanță de până la 4.000 de kilometri. „În timpul operațiunii «Rising Lion» din iunie 2025, IDF a dezvăluit că regimul iranian are intenția de a dezvolta rachete cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, care reprezintă un pericol pentru zeci de țări din Europa, Asia și Africa. Regimul iranian a negat acest lucru. Noi am spus-o: regimul terorist iranian reprezintă o amenințare globală. Acum, cu rachete care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, a transmis armata israeliană într-o postare pe platforma X.

Atac eșuat asupra bazei Diego Garcia

Iar tensiunile nu sunt doar la nivel declarativ. Chiar sâmbătă, Marea Britanie a confirmat că Iranul a lansat un atac fără succes asupra bazei militare Diego Garcia, o instalație militară extrem de importantă folosită în comun de Statele Unite și Regatul Unit în Oceanul Indian. Potrivit informațiilor, Teheranul ar fi tras două rachete balistice, însă acestea nu și-au atins ținta.

Rutte a mai afirmat că, în cazul în care informațiile venite de la Israel se confirmă, acestea ar reprezenta „o dovadă în plus” a importanței acțiunilor pe care Statele Unite le desfășoară în prezent în regiune.