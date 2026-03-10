Sora lui Kim Jong Un acuză SUA de o „repetiție de război” cu 18.000 de soldați

Tensiunile cresc din nou în Peninsula Coreeană. Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a lansat un atac dur la adresa exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud, la care participă peste 18.000 de soldați.

Potrivit Mediafax, care citează Reuters, Kim Yo Jong a descris manevrele anuale, denumite Freedom Shield, drept „provocatoare și agresive”. Exercițiul este programat să se desfășoare în perioada 9-19 martie și implică un număr impresionant de trupe americane și sud-coreene.

Acuzații de la Phenian: „Repetiție de război provocatoare”

Într-o declarație preluată de agenția de stat KCNA, sora liderului de la Phenian a numit exercițiile o „repetiție de război provocatoare”. Ea a acuzat Washingtonul și Seulul că manifestă o „politică ostilă obișnuită” față de Coreea de Nord. Kim a precizat că militarii sud-coreeni și americani vor participa la exerciții desfășurate „zi și noapte” pe teren, mare, aer, spațiu cosmic și cibernetic.

Obiectivele oficiale ale exercițiului Freedom Shield

În contrast cu retorica nord-coreeană, armatele Statelor Unite și Coreei de Sud susțin că exercițiul are un caracter pur defensiv. Potrivit acestora, manevrele includ scenarii de descurajare legate direct de programul nuclear al Phenianului. Un alt obiectiv important este pregătirea Seulului pentru transferul controlului operațional american în timp de război către forțele sud-coreene. Acest transfer strategic ar urma să fie finalizat înainte de încheierea mandatului președintelui sud-coreean Lee Jae Myung, în anul 2030.

Context tensionat și ambiții nucleare

Criticile vehemente vin la doar o lună după ce liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a anunțat în cadrul congresului Partidului Muncitoresc că Phenianul va continua să își extindă arsenalul nuclear al țării. Poziția publică a lui Kim Yo Jong subliniază rolul său tot mai important în ierarhia puterii. Ea a fost promovată în structura de conducere a partidului după ce fratele său a fost reales în funcția de lider.