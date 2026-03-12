Spania își retrage definitiv ambasadorul din Israel după ce s-a opus războiului cu Iranul

Spania a decis să își retragă definitiv ambasadorul din Israel, o mișcare ce adâncește criza diplomatică dintre cele două țări. Decizia radicală a Madridului vine pe fondul opoziției ferme față de bombardamentele lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Anunțul a fost făcut marți, 10 martie, și confirmă o ruptură la cel mai înalt nivel diplomatic. Potrivit Reuters, citat de Adevărul, postul de ambasador la Tel Aviv a fost oficial desființat. Misiunea diplomatică spaniolă va fi condusă de acum înainte de un însărcinat cu afaceri. Nici Israelul nu mai are ambasador la Madrid din luna mai a anului trecut, retrăgându-l în semn de protest față de recunoașterea de către Spania a unui stat palestinian.

Ce a declanșat criza finală

Tensiunile dintre Madrid și Tel Aviv au escaladat odată cu războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie. Guvernul spaniol, condus de premierul socialist Pedro Sanchez, a comunicat clar că nu va sprijini acțiunile militare și nu va permite utilizarea bazelor spaniole pentru astfel de operațiuni. Poziția a atras reacții virulente din partea Israelului. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a acuzat Spania că „stă de partea tiranilor”. În replică, președintele iranian Masoud Pezeshkian a mulțumit guvernului de la Madrid, afirmând că gestul său demonstrează că încă mai există „etică” în Occident.

O relație diplomatică erodată de timp

Relațiile dintre cele două state erau deja fragile. Ambasadorul spaniol fusese rechemat pentru consultări încă din septembrie anul trecut. Disputa de atunci a pornit de la decizia Madridului de a interzice tranzitul navelor și aeronavelor care transportau arme către Israel prin porturile și spațiul său aerian, în timpul ofensivei israeliene din Fâșia Gaza. La acel moment, ministrul Gideon Saar catalogase decizia drept antisemită. Retragerea ambasadorului israelian din Spania în mai anul trecut, ca urmare a recunoașterii statului palestinian, a fost un alt moment care a marcat deteriorarea legăturilor bilaterale.

Relații tensionate și cu Washingtonul

Opoziția Spaniei față de războiul din Iran a tensionat și relațiile cu Statele Unite. Legăturile erau deja afectate după ce Spania a devenit singura țară membră NATO care a refuzat cererea președintelui Donald Trump de a crește bugetul apărării la 5% din PIB. Ca urmare a refuzului de a sprijini operațiunile anti-Iran, armata americană și-a relocat 15 avioane de alimentare în zbor KC-135 din două baze spaniole. Zece dintre acestea au fost mutate la baza Ramstein. Președintele Trump a amenințat Madridul și cu represalii comerciale, însă acestea sunt considerate dificil de implementat din cauza cadrului comercial comun dintre Uniunea Europeană și SUA.

Sursa: Adevarul