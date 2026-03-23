Stânga a obținut o victorie uriașă în alegerile municipale de duminică din Franța, păstrând controlul asupra celor mai mari trei orașe ale țării: Paris, Lyon și Marsilia. Rezultatele vin cu doar un an înaintea alegerilor prezidențiale și redesenează, cel puțin parțial, harta politică a țării.

Victoria de la Paris, un simbol pentru 2027

Învingător detașat în Capitală a fost candidatul socialist Emmanuel Grégoire. La 48 de ani, fostul prim-adjunct al primarului în exercițiu Anne Hidalgo și-a sărbătorit victoria într-un mod simbolic, mergând zâmbitor spre Primărie pe o bicicletă de închiriat. El a obținut 50,52% din voturi, asigurând astfel cel de-al cincilea mandat socialist în capitală din 2001 încoace. „Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat Grégoire după aflarea rezultatelor.

Rivala sa, fosta ministră de dreapta Rachida Dati, a trebuit să se recunoască învinsă cu doar 41,52% din sufragii. E drept că victoria lui Grégoire este cu atât mai importantă cu cât a venit în ciuda susținerii pe care Dati a primit-o de la candidatul de centru-dreapta și a retragerii candidatei de extremă dreaptă. Dar noul primar al Parisului vede dincolo de granițele orașului. „Bătălia pentru Franţa va fi violentă”, a prezis el, afirmând că „Parisul va fi inima rezistenţei” la o eventuală alianță între dreapta și extrema dreaptă.

Marsilia și Lyon rămân bastioane ale stângii

Și la Marsilia, în sud-estul țării, actualul primar de stânga, Benoît Payan, a câștigat detașat. El s-a prezentat în campanie drept un scut împotriva partidului de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), care ajunsese, spunea el, „la porţile oraşului”. După o luptă strânsă în primul tur, Payan a obținut 54,34% din voturi, cu 14 puncte procentuale în fața rivalului său de extremă dreaptă, Franck Allisio.

Vizibil emoționat, primarul reales a reacționat: „Acest oraş pe care unii îl credeau pierdut, pe care unii îl credeau câştigat de RN, şi-a arătat cel mai frumos chip în această seară, demonstrând că este capabil să reziste şi că este capabil, încă o dată, să rămână unit”.

Stânga a păstrat și Lyon, al treilea oraș ca mărime din țară. Aici, primarul ecologist Grégory Doucet a câștigat la limită, cu 50,67% din voturi, împotriva fostului proprietar al clubului de fotbal Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas (care a obținut 49,33%). Numai că Aulas, care fusese mult timp favorit în sondaje, a denunțat „nereguli” și a anunțat că va depune apel.

Extrema dreaptă, victorii cu gust amar

Ce a făcut, până la urmă, extrema dreaptă? Partidul lui Marine Le Pen, Rassemblement National, a reușit să se impună în mai multe orașe de mărime medie, în special în sud, precum Castres sau Carcassonne. Iar lidera sa, Marine Le Pen, a declarat că partidul a câștigat în „zeci” de comune. totusi, RN se lovește în continuare de un „plafon de sticlă” în marile orașe, nereușind să câștige trofee importante precum Toulon, Nîmes sau Marsilia.

„Niciodată RN şi aliaţii săi nu au avut atât de mulţi aleşi în toată Franţa. În câteva zeci de comune. Suntem chemaţi să ne dovedim valoarea (…). Aceste succese nu sunt un final, ci un început”, a declarat Jordan Bardella, președintele RN și favorit în sondaje pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027.

Unul dintre aliații săi, transfugul de dreapta Éric Ciotti, a reușit totuși o victorie importantă la Nisa, al cincilea oraș ca mărime din Franța.

Prezență la vot istoric de scăzută

Aceste alegeri, deși cruciale, au fost marcate de o rată de participare istoric scăzută.

Doar aproximativ 57% dintre alegători s-au prezentat la urne, potrivit institutelor de sondare. În altă ordine de idei, fostul prim-ministru Edouard Philippe, reales confortabil în orașul său natal, Le Havre, se proiectează deja în cursa pentru prezidențialele din 2027. „Există motive de speranţă atunci când toţi cei de bună credinţă se reunesc într-un discurs al adevărului şi resping extremiştii şi soluţiile lor simpliste”, le-a transmis el susținătorilor săi.