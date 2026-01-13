Statele Unite au acuzat Rusia de o escaladare a războiului din Ucraina, pe fondul eforturilor administrației președintelui Donald Trump de a facilita negocieri de pace, conform Euronews.

Acuzațiile SUA la Consiliul de Securitate ONU

Tammy Bruce, ambasadorul adjunct al SUA la Națiunile Unite, a criticat lansarea de către Rusia a unei rachete balistice Oreshnik cu capacitate nucleară, în apropierea graniței Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO. Lansarea a avut loc săptămâna trecută.

În cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate, Bruce a declarat că Statele Unite deplâng „numărul uluitor de victime” în conflict și condamnă intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice și de altă natură. Bruce a adăugat: „Într-un moment cu un potențial extraordinar, datorită angajamentului fără precedent al Președintelui Trump pentru pace în întreaga lume, ambele părți ar trebui să caute modalități de dezamorsare. Acțiunea Rusiei riscă să extindă și să intensifice războiul”.

Apel la respectarea rezoluțiilor ONU

Bruce a reamintit Rusiei că a votat în favoarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate care solicita încetarea conflictului din Ucraina, în urmă cu aproape un an. „Ar fi frumos dacă Rusia și-ar potrivi cuvintele cu faptele”, a spus Bruce. „În spiritul acelei rezoluții, Rusia, Ucraina și Europa trebuie să urmărească pacea cu seriozitate și să pună capăt acestui coșmar”.

Reacția Ucrainei și a Rusiei

Ucraina a convocat reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, după bombardamentul rusesc de joia trecută, cu sute de drone și zeci de rachete, inclusiv noua rachetă hipersonică Oreshnik. Moscova a folosit această rachetă pentru a doua oară, prezentând, potrivit unor surse, un avertisment pentru aliații NATO ai Kievului.

Vassily Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a atribuit Ucrainei responsabilitatea pentru impasul diplomatic. El a declarat Consiliului de Securitate că, până când președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy „nu-și va veni în fire și nu va fi de acord cu condiții realiste pentru negocieri, vom continua să rezolvăm problema prin mijloace militare”.

Nebenzia a avertizat că „a fost avertizat cu mult timp în urmă, cu fiecare zi care trece, cu fiecare zi pe care o risipește, condițiile pentru negocieri vor deveni din ce în ce mai proaste pentru el”. A mai spus că „în mod similar, fiecare atac josnic asupra civililor ruși va provoca un răspuns dur”.

Andriy Melnyk, ambasadorul Ucrainei la ONU, a replicat că Rusia este mai vulnerabilă acum decât în orice moment de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022. Economia sa încetinește, iar veniturile din petrol sunt în scădere, a adăugat el.

„Rusia vrea să vândă acestui consiliu și întregii familii ONU impresia că este invincibilă, dar aceasta este o altă iluzie”, a declarat Melnyk. „Imaginea atent pusă în scenă a forței nu este altceva decât fum și oglinzi, complet detașată de realitate”.

Tensiuni diplomatice și sancțiuni

Acest episod vine în contextul în care președintele SUA Donald Trump a semnalat că este de acord cu un pachet de sancțiuni dure menit să afecteze economic Rusia.

Liderii europeni au criticat Rusia pentru atacul de săptămâna trecută, descriind utilizarea rachetei Oreshnik drept „escaladatoare și inacceptabilă”. Patru persoane au fost ucise și 25 au fost rănite în atac, fiind a doua oară când Moscova a folosit racheta Oreshnik. Prima utilizare a avut loc în noiembrie 2024, când Rusia a lansat racheta balistică Oreshnik asupra orașului Dnipro.

Răcirea relațiilor dintre Washington și Moscova

Atacul a coincis cu o deteriorare a relațiilor dintre Moscova și Washington, după ce Rusia a condamnat confiscarea de către SUA a unui petrolier în Atlanticul de Nord, miercurea trecută.

Ministerul rus de Externe a precizat că confiscarea petrolierului sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord „nu poate duce decât la o escaladare suplimentară a tensiunilor militare și politice în regiunea euro-atlantică, precum și la o scădere vizibilă a pragului pentru utilizarea forței împotriva transportului maritim pașnic”.

În ciuda discuțiilor de pace purtate luni de zile între administrația președintelui SUA Donald Trump și Rusia, Moscova nu a indicat public că ar fi dispusă să renunțe la cerințele sale privind Ucraina.