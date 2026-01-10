Armata americană a desfășurat atacuri la scară largă împotriva mai multor ținte ISIS în Siria, ca răspuns la un atac în care au fost uciși doi soldați americani și un traducător civil, potrivit Sky News. Operațiunea Hawkeye Strike a fost lansată sâmbătă la ordinul lui Donald Trump.

Detaliile operațiunii militare

Comandamentul Central al SUA și forțele partenere au efectuat atacurile în jurul orei 12:30 pm, ora estică a SUA (19:30 ora României), ca parte a operațiunii Hawkeye Strike. Acțiunea militară a vizat multiple poziții strategice ale grupării teroriste ISIS pe teritoriul sirian.

Operațiunea a fost concepută ca un răspuns direct și proporțional la atacul terorist din 13 decembrie 2025. Forțele americane au coordonat acțiunea cu partenerii regionali pentru a maximiza eficiența loviturilor și a minimiza riscul pentru civilii din zonă.

Atacul ISIS care a declanșat represaliile

Operațiunea americană reprezintă răspunsul direct la un atac ambuscadă al ISIS comis de un terorist asupra forțelor americane și siriene în Siria la 13 decembrie 2025. În acest atac au fost uciși doi soldați americani și un traducător civil care colabora cu forțele americane.

Atacul ambuscadă a avut loc în contextul misiunii continue a SUA în Siria, unde forțele americane colaborează cu partenerii locali pentru combaterea rămășițelor ISIS. Moartea celor trei persoane a reprezentat una dintre cele mai grave pierderi suferite de forțele americane în regiune în ultima perioadă.

Declarația oficială a Comandamentului Central

„Operațiunea a reprezentat o continuare a angajamentului SUA de a eradica terorismul islamic împotriva soldaților noștri, de a preveni viitoare atacuri și de a proteja forțele americane și ale partenerilor din regiune”, a precizat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat oficial.

Această declarație subliniază determinarea administrației Trump de a răspunde ferm la orice agresiune împotriva personalului militar american. Mesajul transmis este clar: atacurile asupra forțelor americane vor avea consecințe imediate și proporționale.

Contextul prezenței americane în Siria

Forțele americane sunt prezente în Siria din 2014, inițial pentru a combate expansiunea ISIS în regiune. Deși gruparea teroristă și-a pierdut controlul teritorial, celule ISIS continuă să opereze în anumite zone, reprezentând o amenințare constantă pentru forțele de coaliție.

Misiunea americană în Siria implică colaborarea cu Forțele Democratice Siriene și alte grupuri locale pentru menținerea stabilității și prevenirea reapariției ISIS. Această prezență militară rămâne controversată, dar administrația Trump a demonstrat prin această operațiune că va proteja personalul american prin toate mijloacele necesare.