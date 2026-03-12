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SUA au bombardat o școală din Iran ucigând 150 de oameni. O anchetă îl contrazice pe Trump

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SUA au bombardat o școală din Iran ucigând 150 de oameni. O anchetă îl contrazice pe Trump

O eroare a armatei americane a dus la bombardarea unei școli de fete din Iran, un atac soldat cu moartea a peste 150 de persoane. Dezvăluirea vine în urma unei anchete militare interne și îl contrazice direct pe Donald Trump, care inițial a negat orice implicare a Statelor Unite.

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Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și citate de Stiripesurse, explozia tragică a avut loc la Minab, în sudul Iranului, pe 28 februarie, în prima zi de război. Autoritățile iraniene au raportat 150 de morți, însă agenția AFP precizează că nu a putut verifica independent bilanțul victimelor direct de la fața locului.

Cum s-a produs eroarea fatală

Ancheta preliminară arată că o rachetă de tip Tomahawk a fost lansată de armata americană din cauza unor date greșite. „Atacul de la 28 februarie împotriva clădirii Şcolii Primare Shajarah Tayyebeh a fost rezultatul unei erori de ţintire a armatei americane, care desfăşura atacuri împotriva unei baze iraniene subiacente, din care clădirea şcolară făcea odinioară parte, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei”, scrie cotidianul american.

Sursa erorii a fost identificată în procesul de stabilire a coordonatelor. „Ofiţerii de la Comandamntul Central american au creat coordonatele ţintei în vederea lovirii, folosind date depăşite furnizate de către Agenţia de Informaţii a Apărării (DIA), potrivit unor persoane informate despre anchetă”, adaugă publicația.

Reacția lui Trump: De la negare la tăcere

Imediat după atac, Donald Trump a negat vehement orice implicare a forțelor americane și a acuzat Iranul pentru explozie. Ulterior, acesta și-a nuanțat poziția și a anunțat că se va „acomoda” rezultatelor anchetei oficiale.

Confruntat miercuri de jurnaliști la Casa Albă cu noile dezvăluiri, Trump a oferit un răspuns scurt, afirmând că „nu este la curent” cu detaliile raportului. The New York Times subliniază că elementele prezentate sunt preliminare și că o problemă importantă rămâne neclarificată: de ce datele depășite folosite pentru țintire nu au fost reverificate înainte de lansarea atacului.

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