SUA au distrus 16 nave iraniene. Trump avertizează: Vor urma consecințe fără precedent

Forțele americane au distrus 16 nave iraniene în apropierea strâmtorii Ormuz, o acțiune militară urmată de un avertisment dur din partea președintelui Donald Trump. Acesta a amenințat Iranul cu repercusiuni severe dacă va continua operațiunile de minare în regiune.

Armata Statelor Unite a confirmat oficial operațiunea marți, 10 martie, precizând că navele erau utilizate pentru plasarea de mine într-una dintre cele mai strategice rute maritime din lume. Potrivit publicației Adevărul, incidentul escaladează tensiunile din zona Golfului Persic, vitală pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

Confirmarea oficială a Pentagonului

Într-o postare pe platforma X, armata americană a oferit detalii despre loviturile executate. „Forțele americane au eliminat mai multe nave de război iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz”, se arată în comunicatul oficial. Acțiunea a vizat direct capacitatea Iranului de a perturba traficul maritim internațional într-un punct strategic.

Donald Trump: „Altele vor urma!”

Înaintea confirmării oficiale a armatei, președintele Donald Trump a anunțat personal primele rezultate ale operațiunii pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Liderul de la Casa Albă a menționat un număr inițial de 10 nave și a promis continuarea acțiunilor militare. „Armata americană a lovit și a distrus complet 10 bărci și/sau nave inactive de plasare a minelor, iar altele vor urma!”, a scris Trump.

Ultimatum pentru Teheran

Mesajul președintelui american a inclus și un avertisment direct la adresa regimului de la Teheran, stabilind condiții clare pentru detensionarea situației. Donald Trump a subliniat că orice mină amplasată în strâmtoare trebuie îndepărtată imediat pentru a evita o reacție militară de amploare. „Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi fără precedent”, a avertizat el. Totuși, președintele a lăsat o ușă deschisă dialogului, adăugând: „Dacă, în schimb, vor fi îndepărtate, acesta va fi un pas uriaș în direcția corectă!”.

Sursa: Adevarul