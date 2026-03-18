Externe

SUA au lovit Iranul cu 5 tone de muniție antibuncăr în Strâmtoarea Ormuz

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SUA au lovit Iranul cu 5 tone de muniție antibuncăr în Strâmtoarea Ormuz
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Statele Unite au desfășurat marți un atac militar de anvergură, lovind mai multe instalații de rachete iraniene. Acestea erau amplasate strategic în apropierea Strâmtorii Ormuz, un punct necesar pentru comerțul mondial.

Atacuri „cu succes” asupra unor situri fortificate

Comandamentul central american a confirmat operațiunea miercuri. Ba chiar a publicat pe conturile sale oficiale o hartă care indică precis locația instalațiilor de rachete antinavă ce au fost atacate „cu succes”. Forțele armate americane au precizat că au folosit aproximativ cinci tone de muniție antibuncăr. Țintele erau, de fapt, situri fortificate unde statul iranian stoca acest arsenal periculos.

Rachete considerate un „risc” major

Dar de ce acest atac? Potrivit informațiilor oficiale, rachetele erau amplasate într-o poziție strategică. Ele reprezentau un „risc” direct pentru navigația internațională în strâmtoare, o zonă deja tensionată.

O mișcare preventivă, susțin americanii.

Moartea lui Larijani și criticile lui Trump

Anunțul forțelor armate americane nu vine într-un vid, ci la doar câteva ore după ce Teheranul a confirmat o pierdere grea. E vorba de moartea secretarului Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Ali Larijani, ucis într-un bombardament atribuit Israelului. Și, ca și cum situația nu era suficient de complicată, atacul american a survenit după ce preşedintele Donald Trump le-a reproșat aliaților din NATO refuzul de a se alătura unui front comun. Scopul declarat era eliberarea trecerii prin Strâmtoarea Ormuz.

O arteră comercială blocată

Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante pasaje maritime strategice din lume, este temporar închisă de Iran încă din 15 martie. Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor militare actuale (aceleași care au dus la evenimentele de acum). Hai să vedem ce înseamnă asta, pe bune. Importanța sa a devenit și mai critică, afectând direct tranzitul de petrol din țări precum Arabia Saudită, Iran și Irak.

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