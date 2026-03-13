SUA autorizează vânzarea petrolului rusesc blocat pe nave până la 11 aprilie

Statele Unite au autorizat temporar vânzarea petrolului rusesc care se afla deja depozitat pe nave, o decizie menită să calmeze piețele agitate de creșterea vertiginoasă a prețurilor. Departamentul american al Trezoreriei a emis joi o licență specială în acest sens, marcând o relaxare punctuală a sancțiunilor impuse Moscovei.

O relaxare temporară a sancțiunilor

Concret, licența permite vânzarea țițeiului și a produselor petroliere rusești încărcate pe vapoare înainte de 12 martie, ora 00:01, ora locală. Termenul limită pentru aceste tranzacții este 11 aprilie. Decizia reprezintă, așadar, o relaxare temporară a sancțiunilor economice dure impuse Rusiei ca urmare a invaziei din Ucraina.

O mișcare neașteptată, nu-i așa?

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat într-un comunicat că noua autorizație are ca scop să „crească acoperirea globală a ofertei existente”. Dar a ținut să sublinieze că este vorba despre o „măsură pe termen scurt”.

Fără beneficii majore pentru Kremlin

V-ați putea întreba dacă această decizie nu ajută, până la urmă, chiar Rusia. Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Scott Bessent a insistat că anunțul nu va aduce „beneficii financiare semnificative guvernului rus care îşi obţine majoritatea taxelor percepute la momentul extracţiei” petrolului.

banii din taxe au fost deja încasați de Moscova, iar petrolul respectiv era practic blocat pe mare, fără a putea fi vândut.

Războiul din Orientul Mijlociu schimbă regulile jocului

Această mișcare nu vine din senin. Războiul din Orientul Mijlociu a perturbat grav sectoarele energetic și al transporturilor, paralizând aproape complet activitatea din strâmtoarea Ormuz. Și nu e o zonă oarecare, pe acolo trece o cincime din tot petrolul brut la nivel mondial.

Nu este prima decizie de acest fel. Săptămâna trecută, de exemplu, administrația americană a autorizat, pentru o perioadă de o lună, livrarea către India a petrolului rusesc care fusese blocat pe mare. E drept că secretarul declarase anterior că administrația Trump (o referire la o posibilă viitoare administrație sau o declarație mai veche) ia în considerare ridicarea sancțiunilor asupra unei părți mai mari din petrolul rusesc.