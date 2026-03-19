SUA coboara la un minim istoric de 81 de puncte in clasamentul libertatii

Nivelul libertății în Statele Unite a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria sa, coborând la doar 81 de puncte din 100, conform raportului anual publicat de organizația Freedom House. Scorul plasează SUA la același nivel cu Africa de Sud. În același timp, o singură țară din lume, Finlanda, a reușit să obțină punctajul maxim de 100.

Un declin accentuat pentru America

Statele Unite și-au păstrat, e drept, calificativul de țară „liberă”, însă nota a scăzut cu trei puncte, cel mai slab scor de la publicarea acestui indice în 1972. O scădere similară a mai fost înregistrată doar de o singură altă țară din aceeași categorie, Bulgaria, unde alegerile din 2024 au fost marcate de acuzații de fraudă.

Dar cum s-a ajuns aici? Organizația Freedom House, cu sediul la Washington, explică situația prin mai mulți factori. „Regresul înregistrat în Statele Unite se datorează atât disfuncţionalităţii puterii legislative, cât şi dominaţiei puterii executive, presiunii crescânde exercitate asupra capacităţii cetăţenilor de a se exprima liber, precum şi eforturilor depuse de noua administraţie pentru a submina măsurile de combatere a corupţiei”, se arată în raport. Mai mult, documentul menționează că de la revenirea sa la putere, în urmă cu peste un an, preşedintele Donald Trump a ordonat închiderea unor agenţii guvernamentale întregi şi a desfăşurat în toată ţara agenţi anti-imigraţie înarmaţi şi mascaţi.

Libertatea globală, în al 20-lea an de regres

Situația din SUA se înscrie într-un trend global sumbru. Libertatea s-a erodat la nivel mondial în 2025 pentru al 20-lea an consecutiv, un „trist reper”, după cum îl numește organizația. În prezent, doar 21% din populația mondială trăiește în țări clasificate drept „libere”.

Cifrele sunt îngrijorătoare.

Iar analiza experților nu lasă loc de interpretări. Cathryn Grothe, analist la Freedom House şi coautoare a raportului, a subliniat că în ultimele două decenii „mult mai multe ţări au fost retrogradate în categoria „nelibere” decât cele care s-au democratizat”. Aceasta a adăugat că „lumea devine din ce în ce mai puţin liberă, zona intermediară se restrânge, în timp ce ţările libere rămân relativ stabile”.

Finlanda, singura țară cu scor perfect

Singura țară care a obținut un scor perfect de 100 la capitolul libertate este Finlanda. La polul opus, doar Sudanul de Sud a primit nota 0. Au existat și câteva vești bune (deși puține la număr). Trei țări au reușit să treacă din categoria „parțial libere” în cea de „libere”: Bolivia și Malawi, care au organizat alegeri competitive, și Fiji, care a consolidat statul de drept.

Până la urmă, organizația non-profit, care primește subvenții de la guvernul american, a notat că administrația Trump a redus aceste fonduri, încetând să mai considere promovarea democrației o prioritate. Cu scorul de 81 de puncte, Statele Unite se plasează acum nu doar sub o serie de aliați europeni, ci și sub Coreea de Sud și Panama.