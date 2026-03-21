Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat o măsură economică fără precedent în cadrul operațiunii „Epic Fury”. Administrația Trump a autorizat temporar vânzarea a circa 140 de milioane de barili de petrol iranian, aflați deja în tranzit pe mare, pentru a stabiliza piețele globale. Măsura vine în contextul în care oficialul american a descris regimul de la Teheran drept „capul șarpelui terorismului global”.

„Câștigăm această luptă crucială”

Într-un mesaj extrem de dur, Scott Bessent a subliniat rolul pe care Washingtonul îl atribuie Iranului în atacurile asupra infrastructurii energetice mondiale și în destabilizarea piețelor de petrol. El a afirmat că operațiunea „Epic Fury” se desfășoară mai rapid decât se anticipase inițial.

„Iranul este capul șarpelui pentru terorismul global, și prin Operation Epic Fury câștigăm această luptă crucială într‑un ritm chiar mai rapid decât se anticipase. Ca răspuns la atacurile teroriste ale Iranului împotriva infrastructurii energetice globale, Administrația Trump va continua să mobilizeze puterea economică și militară a Americii pentru a maximiza fluxul de energie către lume, a consolida aprovizionarea globală și a asigura stabilitatea pieței,” a declarat Bessent sâmbătă.

O strategie cu dublu tăiș

Dar cum anume funcționează această strategie? administrația Trump a emis o autorizație temporară și strict delimitată care permite vânzarea celor aproximativ 140 de milioane de barili de petrol iranian care se află deja pe mare. În mod normal, acest petrol sancționat este acaparat de China la prețuri mici. Prin deblocarea acestei oferte existente pentru întreaga lume, Statele Unite vor aduce rapid o cantitate uriașă de petrol pe piețele globale, contribuind la ameliorarea presiunilor temporare asupra aprovizionării cauzate chiar de Iran.

Într-o declarație postată pe platforma X, șeful Trezoreriei a explicat cum resursele Teheranului sunt folosite împotriva sa.

„În esență, vom folosi barilii iranieni împotriva Teheranului pentru a menține prețul scăzut pe măsură ce continuăm operațiunea «Epic Fury».”

O autorizație cu limite stricte

Iar autorizația nu este un cec în alb. E drept că măsura este pe termen scurt și se limitează strict la petrolul care se află deja în tranzit. Nu sunt permise noi achiziții sau o nouă producție. Mai mult, Bessent a precizat că Iranul va avea dificultăți în a accesa veniturile generate din aceste vânzări.

Întreaga strategie se înscrie în operațiunea militară „Epic Fury”, lansată de administrația Trump ca răspuns la tensiunile tot mai mari din regiune (inclusiv atacuri iraniene asupra navelor comerciale și blocaje în Strâmtoarea Ormuz).

Mișcarea administrației Trump este, până la urmă, o strategie dublă: folosește resursele iraniene împotriva regimului însuși și, în același timp, sprijină stabilitatea energetică globală într-un moment de volatilitate majoră.