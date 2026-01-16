Planul președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda rămâne neschimbat, în pofida desfășurării de trupe europene pe insulă, a anunțat Casa Albă. Franța, Germania și Suedia se numără printre țările care au confirmat trimiterea de personal militar în regiune pentru a participa la exerciții de antrenament, conform informațiilor publicate de Politico.

Reacția oficială a Statelor Unite

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi reporterilor că prezența militară europeană nu influențează decizia președintelui. „Nu cred că trupele din Europa influențează procesul decizional al președintelui sau că îi afectează în vreun fel obiectivul de a achiziționa Groenlanda”, a precizat Leavitt. Președintele american a amenințat anterior cu folosirea forței militare pentru a prelua controlul insulei, considerată vulnerabilă la influența Rusiei și Chinei.

Exercițiu militar european în Arctica

Mai multe state europene, inclusiv Franța, Germania, Suedia, Finlanda, Norvegia și Olanda, participă la un exercițiu militar danez în Groenlanda. Unele contingente se află deja pe insulă. Estonia contribuie la planificarea exercițiului și „este pregătită să trimită trupe la sol dacă i se va solicita”. Conform oficialilor, exercițiul este unul interguvernamental, fără implicarea NATO.

Poziția Franței și a Danemarcei

Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va desfășura resurse terestre, aeriene și navale în Groenlanda în următoarele zile. „Franța și europenii trebuie să continue, oriunde le sunt amenințate interesele, să fie prezenți fără escaladare, dar fără compromisuri în ceea ce privește respectarea suveranității teritoriale”, a afirmat Macron. Liderul francez a promis și o creștere a cheltuielilor pentru apărare, criticând contractorii din industria franceză de profil. După o întâlnire la Casa Albă cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul danez de externe a afirmat că Danemarca și Groenlanda „încă au un dezacord fundamental” cu Washingtonul pe acest subiect.

Inițiativa NATO și alte tensiuni regionale

Regatul Unit și Norvegia susțin public înființarea unei misiuni NATO, denumită „Arctic Sentry”, pentru a crește prezența alianței în regiune. Miniștrii europeni pregătesc un răspuns comun la solicitarea președintelui american de a prelua teritoriul danez. Alte tensiuni regionale includ o declarație a comandantului suprem al Croației, nemulțumit de achiziția de avioane de luptă de către Serbia: „Arătăm ca niște proști”. Ministrul de externe al Poloniei a apelat la Congresul SUA în legătură cu amenințările lui Trump privind Groenlanda.