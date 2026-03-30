Un procuror suedez a pus sub acuzare un bărbat pentru proxenetism agravat, agresiune și multiple violuri, după ce acesta și-ar fi vândut serviciile sexuale ale soției sale la peste 120 de bărbați. Suspectul, în vârstă de 62 de ani, a fost arestat încă de la sfârșitul lunii octombrie, dar detaliile cazului abia acum ies la iveală.

Acuzații de o gravitate extremă

Bărbatul de 62 de ani a fost arestat după ce soția sa l-a denunțat la poliție în nordul Suediei și de atunci se află în arest preventiv. Faptele s-ar fi petrecut între august 2022 și octombrie 2025. Potrivit actului de acuzare, bărbatul a beneficiat financiar ani la rând presându-și soția „să execute și să se supună unor acte sexuale”.

Cum anume făcea asta? Ei bine, bărbatul este acuzat că a creat anunțuri online, a aranjat întâlniri, a stat de pază și a presat-o pe femeie să execute acte sexuale online pentru a atrage mai mulți clienți. Mai mult, acesta este acuzat că a fost violent și a amenințat-o, profitând de frica ei și de dependența de droguri, într-o acțiune pe care procurorul a numit-o „exploatare nemiloasă”.

Amenințări și violență

Iar acuzațiile nu se opresc aici. Actele de acuzare detaliază mai multe amenințări la adresa victimei, unele dintre ele incluzând avertismente despre eliberarea „monstrului”. Pe lângă proxenetismul agravat, bărbatul, care neagă toate acuzațiile, a fost acuzat și de opt violuri. Acestea includ un incident cu un client și mai multe situații în care femeia a fost forțată să execute acte sexuale asupra ei însăși.

V-ați putea imagina teroarea prin care a trecut această femeie? Pe lista acuzațiilor se mai adaugă patru tentative de viol și patru agresiuni.

Cifrele sunt, pe bune, șocante.

Procurorul Ida Annerstedt a declarat încă din februarie că autoritățile au identificat aproximativ 120 de persoane suspectate că ar fi cumpărat servicii sexuale.

Apărarea și speranța de justiție

Avocata femeii, Silvia Ingolfsdottir, a declarat pentru agenția de presă AFP că acuzațiile sunt rezultatul unor „infracțiuni grave și agravate” al căror victimă a fost clienta sa.

„Acum speră să obțină dreptate,” a adăugat Ingolfsdottir într-un mesaj text.

Potrivit postului public SVT, bărbatul a fost în trecut un membru de rang înalt al grupării de motocicliști Hells Angels. E drept că asta nu e o acuzație în sine, dar conturează un anumit profil. Procesul a fost programat preliminar să înceapă pe 13 aprilie.

Un caz similar care a șocat Franța

Dar cazul din Suedia aduce aminte de o altă poveste terifiantă, cea a lui Gisèle Pelicot, franțuzoaica de 73 de ani considerată un simbol feminist pentru că a renunțat la dreptul la anonimat într-un caz de violuri multiple. Între 2011 și 2020, Pelicot a fost drogată și violată de soțul ei, Dominique, și de zeci de alți bărbați în timp ce era inconștientă.

Ea a aflat de abuzuri abia în 2020, după ce soțul ei a fost arestat pentru că filma pe sub fustele femeilor într-un supermarket. Percheziția ulterioară a computerului său a scos la iveală imagini cu ea fiind violată. Cazul ei (care a captivat Franța și a atras atenția presei internaționale) a declanșat o dezbatere națională privind cultura violului, iar anul trecut a fost numită cavaler al Legiunii de Onoare.

Dominique Pelicot a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, în timp ce sentințele pentru ceilalți inculpați au variat între trei și 15 ani de închisoare.