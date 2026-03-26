Liderii celor mai puternice șapte economii ale lumii (G7) se reunesc astăzi și mâine în Franța pentru un summit cheie, cu agenda dominată de războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu. Întâlnirea are loc într-un context extrem de tensionat, marcat de o escaladare a violențelor care a provocat deja peste 1.000 de decese pe teritoriul libanez.

Discuții sub înaltă tensiune

Potrivit corespondentei Maïa de La Baume, discuțiile se anunță a fi complicate. Pe masă se află nu doar gestionarea crizei din Ucraina, ci și situația explozivă din Orientul Mijlociu. În paralel, Iranul a respins un plan de încetare a focului în 15 puncte propus de Donald Trump, deși liderul american insistă că negocierile sunt încă în desfășurare. E drept că declarațiile contradictorii nu fac decât să adâncească incertitudinea.

Un oficial de rang înalt din cadrul UE, responsabil de combaterea terorismului, a descris Iranul drept un „spoiler letal” în regiune, o caracterizare care subliniază neîncrederea profundă la nivel european.

Bomba politică de la Budapesta

Dar problemele nu se opresc la granițele externe ale Uniunii. O adevărată bombă politică este pe cale să explodeze la Bruxelles, având în centru Ungaria. Budapesta blochează un împrumut esențial al UE destinat Ucrainei, motivând oficial avarierea conductei Druzhba. Numai că lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă.

Situația este agravată de acuzații extrem de grave venite din partea Poloniei. Varșovia acuză direct Budapesta că a divulgat secrete ale Uniunii Europene către Rusia. V-ați gândit vreodată cum poate funcționa blocul comunitar în aceste condiții de neîncredere internă? Tensiunile dintre cele două state, altădată aliate, au atins un punct critic.

Pe lângă acest scandal, Comisia Europeană a decis să mențină înghețate fondurile pentru apărare destinate Ungariei, lăsând țara izolată.

Ecourile războiului se extind

Conflictul declanșat de Rusia continuă să producă victime colaterale în moduri neașteptate. Guvernul din Zimbabwe a anunțat că 15 dintre cetățenii săi au fost uciși după ce au fost recrutați pentru a lupta în războiul din Ucraina de partea Rusiei.

Cifrele sunt seci.

Iar la granița de est a NATO, situația devine tot mai volatilă. Autoritățile din Estonia și Letonia au raportat că drone lansate din spațiul aerian rusesc au lovit teritoriile lor (o escaladare fără precedent a tensiunilor în regiunea baltică). Până la urmă, securitatea europeană este pusă la încercare pe multiple fronturi.

Dincolo de manevrele militare și diplomatice, Europa se confruntă și cu o criză energetică iminentă. Fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) se reorientează masiv către Asia, lăsând continentul european cu un deficit de aprovizionare greu de acoperit.