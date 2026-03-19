Tânăr de 20 de ani acuzat că plănuia un atac armat pe TikTok

Un tânăr de 20 de ani din nord-estul statului Ohio a fost pus sub acuzare federală pentru amenințări la adresa unei moschei și deținere ilegală de arme. Wyatt James Brzoska ar fi postat pe TikTok o serie de mesaje care făceau referire la atacuri armate în masă, folosind inclusiv simboluri extremiste.

Amenințări luate inițial în glumă

Potrivit plângerii penale depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite, Brzoska a publicat conținut îngrijorător, inclusiv „soarele negru”, un cunoscut simbol neonazist. FBI-ul a primit o primă informație despre activitatea sa online la mijlocul lunii noiembrie. La acel moment, confruntat de autorități, tânărul a susținut că „amenințările erau o glumă”.

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. Apărătorii drepturilor omului din SUA au avertizat în mod repetat cu privire la creșterea islamofobiei și a antisemitismului, alimentate de sentimente anti-imigrație și de retorica supremacistă albă.

Imitarea unui atacator în masă

La sfârșitul lunii noiembrie, Brzoska a postat un videoclip cu referiri clare la atacul armat din 2019 asupra unei moschei din Christchurch, Noua Zeelandă. Acel atac a fost comis de un supremacist alb și a dus la moartea a 51 de persoane. Plângerea menționează explicit că postările lui Brzoska arătau dorința sa de a-l imita pe Brenton Tarrant, autorul masacrului.

Iar FBI-ul l-a interogat din nou. De data aceasta, el a recunoscut că deține un arsenal mare: o pușcă AR15, două puști de vânătoare și o pușcă Springfield (cu încărcare prin bolt).

„O să simțiți asta”

Pe 10 martie, amenințările au devenit directe. Brzoska a postat un videoclip în care îndrepta camera către o moschee din Ohio, însoțit de un text scurt și amenințător: „O să simțiți asta”.

A fost momentul decisiv.

Acuzații federale și contextul social

Acum, Wyatt James Brzoska se confruntă cu acuzații federale pentru amenințări interstatale și deținere ilegală de arme de foc în timp ce consuma o substanță controlată. Pe bune, chiar ne mai mirăm de unde apar astfel de cazuri? V-ați gândit vreodată la impactul real al discursurilor extremiste de pe internet?

Dar cazul lui Brzoska nu este, din păcate, unul izolat, ci se înscrie într-un context mai larg de intensificare a tensiunilor sociale, exacerbat și de consecințele războiului dintre Israel și Hamas.