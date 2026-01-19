Donald Trump a trecut la fapte. Visul său de a anexa Groenlanda devine acum un conflict economic deschis cu aliații europeni, iar reacția de la Moscova, promptă, a fost plină de o ironie abia voalată.

Luni, Kremlinul a comentat planul lui Trump. Nota a fost una specifică. Moscova susține că e greu să contrazici experții care spun că Trump ar lăsa o urmă de neșters în istorie dacă ar prelua controlul asupra uriașului teritoriu arctic, conform TASS, citat de Digi24. Un comentariu care lasă loc multor interpretări. Chiar multor.

Răspunsul acid de la Moscova: „Greu să nu fii de acord”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a jucat cartea ambiguității. Perfect. Întrebat direct despre intențiile lui Trump, oficialul rus a ocolit elegant un răspuns tranșant, evitând să califice planul drept „bun” sau „rău” și preferând o lovitură subtilă. „Există experţi internaţionali care consideră că, rezolvând problema anexării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie. Şi nu numai în istoria Statelor Unite, ci şi în istoria mondială”, a comentat Peskov. Apoi, tușa finală. „Şi, repet, fără a discuta dacă este bine sau rău, este greu să nu fii de acord cu aceşti experţi”. O ironie fină. Tipic rusească. Când discuția a ajuns la presupusa amenințare rusă invocată de Trump, Peskov a refuzat orice comentariu despre „presupusele planuri ale Rusiei cu privire la Groenlanda”, numind informațiile pur și simplu „tulburătoare”.

Șantaj economic? Trump lovește aliații europeni cu taxe vamale

Presiunea lui Trump a depășit stadiul declarațiilor, devenind concretă și dureroasă pentru economiile europene. Pe 17 ianuarie 2026, pe rețeaua Truth Social, a venit anunțul radical: SUA vor impune taxe vamale suplimentare de 10% pentru opt aliați cheie. Pe listă? Marea Britanie, Germania, Danemarca, Olanda, Norvegia, Finlanda, Franța și Suedia. Măsura intră în vigoare la 1 februarie. Și nu e tot. De la 1 iunie, taxele sar la 25%. Condiția pentru a scăpa de ele este simplă: părțile trebuie să bată palma pentru un „acord privind achiziţionarea completă şi definitivă” a Groenlandei de către Washington. Șantaj pur? Trump a mai adăugat un avertisment, cerând Europei să nu trimită forțe în Groenlanda și numind o asemenea mișcare „un joc foarte periculos”.

De ce vrea Trump Groenlanda cu orice preț

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda nu e nouă. Vine încă din primul mandat. Acum, motivațiile sunt mai clare. Securitatea națională e pretextul suprem. Trump susține că America are nevoie de insulă pentru a-și consolida apărarea și, mai ales, pentru a desfășura sistemul antirachetă „Golden Dome” (Domul de Aur). Argumentul său, în esență, este unul simplu: dacă nu o luăm noi, o vor lua Rusia sau China. O logică de Război Rece, pur și simplu, readaptată pentru tensiunile geopolitice din Arctica, o zonă fierbinte, disputată pentru resurse și rute de navigație.

Danemarca refuză ferm. Rusia acuză Occidentul de „standarde duble”

Poziția Danemarcei și a Groenlandei? Neschimbată. Fermă. Insula nu e de vânzare. Punct. Liderii de la Copenhaga și Nuuk au repetat obsesiv că teritoriul autonom nu vrea să fie parte din SUA, respingând orice idee de tranzacție imobiliară. Surprinzător sau nu, a venit și o reacție de la Ministerul de Externe al Rusiei, mult mai directă decât cea a lui Peskov. Săptămâna trecută, diplomația rusă a numit inacceptabile afirmațiile occidentale despre amenințările ruso-chineze în Arctica, acuzând Occidentul de „standarde duble” și pretenții de superioritate morală. Practic, Moscova arată cu degetul spre criza pornită chiar de aliatul lor principal, Statele Unite.