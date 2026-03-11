Tensiuni în Ormuz: Trump amenință Iranul, congresmenii acuză lipsa unui plan

Administrația Donald Trump intensifică operațiunile militare împotriva Iranului, dar se confruntă cu critici dure la Washington privind lipsa unei strategii clare în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile au escaladat după atacarea unei nave comerciale, în timp ce Pentagonul a publicat imagini cu distrugerea unor ambarcațiuni iraniene.

Situația s-a agravat după ce o navă cargo sub pavilion thailandez a fost lovită în apropierea strâmtorii. Potrivit publicației Adevărul, care citează The Guardian, vasul plecase din Emiratele Arabe Unite spre India, iar în urma atacului 20 de membri ai echipajului au fost salvați și trei au fost dați dispăruți. Drept răspuns, armata iraniană a transmis că orice navă a Statelor Unite, Israelului sau a aliaților acestora care tranzitează zona ar putea deveni o țintă.

Gafă la Casa Albă și ironii de la Teheran

Confuzia a fost amplificată de un incident diplomatic. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a anunțat pe rețelele sociale că marina americană ar fi escortat cu succes un petrolier prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la o scădere bruscă a prețului petrolului. Mesajul a fost însă șters rapid, iar Casa Albă a precizat că a fost o greșeală. Reacția Teheranului a fost una ironică, prin vocea lui Mustafa Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian: „Un petrolier a traversat strâmtoarea Ormuz escortat de nave ale Marinei SUA? Poate pe PlayStation!”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat ulterior poziția oficială. „Pot să confirm că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau vreo navă până în acest moment (prin strâmtoarea Ormuz), dar rămâne o opțiune. Președintele (Trump) a declarat că va recurge la această măsură fără ezitare, dacă și când va fi necesar, la momentul oportun”, a transmis Leavitt.

Avertisment direct de la Donald Trump

În paralel cu incidentele diplomatice, Pentagonul a publicat imagini cu distrugerea mai multor nave iraniene suspectate că ar fi fost folosite pentru minarea apelor. Donald Trump a transmis un avertisment direct Teheranului pe rețeaua TruthSocial: „Dacă, din orice motiv, au fost plasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor atinge un nivel nemaivăzut până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut plasa până acum, acesta va fi un pas uriaș în direcția corectă!”

Administrația americană susține că Iranul a mințit în privința programului său nuclear și își extinde arsenalul de rachete balistice. Întrebată dacă președintele ar fi inventat aceste informații pentru a justifica o intervenție militară, Karoline Leavitt a răspuns ferm: „Președintele nu inventează nimic. El analizează această situație în fiecare zi pe baza informațiilor de intelligence și a faptelor”.

Critici dure în Congres: „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri”

În ciuda declarațiilor oficiale, mulți parlamentari americani susțin că obiectivele reale ale intervenției rămân neclare. După o informare în Congres, senatorul democrat Chris Murphy a criticat dur administrația. „Legat de strâmtoarea Ormuz, (administrația Trump) nu avea NICIUN PLAN. (…) este suficient să spun că, în acest moment, nu știu cum să o redeschidă în siguranță. Ceea ce este de neiertat, pentru că această parte a dezastrului era previzibilă în proporție de 100%”, a scris senatorul.

Potrivit unor oficiali, operațiunile americane vizează distrugerea lansatoarelor de rachete, a navelor militare și a fabricilor de drone iraniene. Cu toate acestea, strategia pe termen lung este incertă, după cum a subliniat senatorul Richard Blumenthal. „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri, se pare că ne îndreptăm spre desfășurarea de trupe americane la sol în Iran”, a declarat acesta, citat de The Hill. În același timp, senatorul republican Lindsey Graham, un susținător al intervenției, a afirmat că americanii din Carolina de Sud ar trebui să fie pregătiți să își trimită fiii și fiicele la război în Orientul Mijlociu.

Sursa: Adevarul