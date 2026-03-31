Țigările electronice cu nicotină sunt mai eficiente pentru renunțarea la fumat decât metodele tradiționale, precum plasturii sau guma. Un nou studiu condus de cercetătorii de la Universitatea Oxford arată că între doi și cinci fumători în plus, dintr-o sută, reușesc să renunțe folosind aceste dispozitive. Numai că experții avertizează că produsele nu sunt lipsite de riscuri, în special pentru nefumători.

Dovezi clare, nu ‘mixte’

Un studiu recent, publicat în jurnalul Addiction, vine să clarifice lucrurile într-o dezbatere aprinsă. Cercetătorii de la Oxford au dezvoltat o „Hartă de Dovezi și Lacune” pentru a sublinia exact unde este nevoie de mai multă cercetare, dar și pentru a consolida ceea ce se știe deja. E drept că părerile au fost mereu împărțite.

Angela Difeng Wu, cercetător principal la Departamentul Nuffield de Științe ale Sănătății Primare din Oxford, a fost directă. „Sperăm că această prezentare generală și Harta de Dovezi și Lacune pot pune capăt unor afirmații conform cărora dovezile sunt ‘mixte’ în ceea ce privește impactul țigărilor electronice cu nicotină asupra abstinenței de la fumat”, a declarat aceasta. Iar concluzia ei este tranșantă: „De fapt, dovezile sunt clare și consecvente în toate meta-analizele pe care le-am consultat: țigările electronice sunt eficiente în a ajuta oamenii să renunțe la fumat.”

Analiza a mai constatat că dovezile privind evenimentele adverse grave rămân neconcludente. Pentru majoritatea celorlalte efecte secundare, datele sugerează că există o diferență mică sau inexistentă între țigările electronice cu nicotină și alte tratamente.

Cifrele din spatele eficienței

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au analizat 14 studii sistematice efectuate între 2014 și 2023. Printre acestea se numără și o analiză Cochrane din 2024, care a constatat că între două și cinci persoane în plus la fiecare 100 de utilizatori ar renunța la fumat cu ajutorul țigărilor electronice cu nicotină, în comparație cu terapia de substituție a nicotinei (NRT), cum ar fi plasturii sau guma.

Cifrele vorbesc de la sine.

În ciuda acestor date, cercetătorii de la Oxford au menționat că incertitudinile și controversele percepute cu privire la rolul țigărilor electronice în reducerea fumatului încă împiedică elaborarea unor politici internaționale clare și luarea deciziilor la nivel clinic și personal.

Sunt țigările electronice inofensive?

Dar sunt, pe bune, lipsite de pericole? Aici lucrurile se complică. Dovezile privind efectele pe termen lung asupra sănătății asociate cu utilizarea țigărilor electronice sunt încă în evoluție, în mare parte din cauza perioadei relativ scurte de când aceste produse sunt disponibile pe piață.

Un studiu (publicat în februarie 2026) a notat că, deși nu există dovezi actuale din studii umane care să sugereze că țigările electronice provoacă cancer, există dovezi că persoanele care le folosesc sunt expuse la substanțe chimice cancerigene. Totuși, studiul a remarcat că, în comparație cu produsele tradiționale din tutun, utilizarea țigărilor electronice în locul fumatului de tutun combustibil duce la o reducere semnificativă a expunerii la substanțe chimice cauzatoare de cancer.

OMS trage un semnal de alarmă

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) rămâne un critic vocal al vapingului, în special din cauza impactului asupra copiilor. În 2025, OMS a estimat pentru prima dată utilizarea globală a țigărilor electronice și a constatat că peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume vapează. Din acest total, cel puțin 15 milioane sunt copii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani.

Mai mult, în țările cu date disponibile, copiii sunt în medie de nouă ori mai predispuși să vapeze decât adulții. Etienne Krug de la OMS a avertizat fără ocolișuri. „Țigările electronice alimentează un nou val de dependență de nicotină. Sunt comercializate ca o reducere a riscurilor, dar, în realitate, îi agață pe copii de nicotină mai devreme și riscă să submineze decenii de progres.”