Trei dintre cele cinci aeronave Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane, proaspăt staționate la București, au executat prima lor misiune de realimentare aeriană. Operațiunea s-a desfășurat în noaptea de 19 spre 20 martie 2026 și a implicat un zbor de lungă durată.

Zbor de noapte peste Mediterana

Avioanele au decolat joi seara de la baza din București. Destinația a fost o zonă situată la sud de Cipru, unde au realimentat în zbor alte avioane militare. Iar întreaga operațiune, de la decolare și până la revenirea în România, a durat aproape șase ore.

Vorbim, așadar, de un efort logistic serios pentru o primă ieșire.

Contextul strategic al prezenței americane

Dar sosirea acestor aeronave nu este deloc întâmplătoare. Ele fac parte din primele contingente americane care au ajuns pe teritoriul nostru, după ce România a dat undă verde solicitării Statelor Unite de a muta în țara noastră trupe și echipamente care vor participa la operațiuni în Orientul Mijlociu.

Până la urmă, ce înseamnă această desfășurare de forțe pentru securitatea regională?

Prezența acestor avioane-cisternă transformă bazele din România într-un punct de sprijin necesar pentru operațiunile aeriene aliate în flancul estic și sud-estic.

Flota KC-135 Stratotanker

Flota americană dislocată la București este formată, în total, din cinci aeronave de tip Boeing KC-135 Stratotanker (avioane-cisternă folosite pentru realimentarea în aer). Acestea sunt, niște benzinării zburătoare esențiale pentru aviația militară modernă.

Doar trei dintre ele au participat la zborul de joi noapte.

Aceste aparate de zbor sunt cele care permit avioanelor de luptă sau de transport să rămână în aer pentru perioade extinse, mărind considerabil raza lor de acțiune fără a fi nevoie să aterizeze pentru alimentare.