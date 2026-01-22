Donald Trump a aruncat bomba. SUA capătă acces total în Groenlanda. Nelimitat. Și fără să plătească un cent. Este o mișcare strategică de proporții, anunțată cu surle și trâmbițe, care schimbă complet harta securității în zona arctică.

Anunțul a venit joi dimineață, direct de la Forumul Economic Mondial. Trump vorbea cu jurnalista Maria Bartiromo de la Fox Business când a confirmat totul, citând Dailymail, și a spus că mișcarea face parte dintr-un nou acord cu aliații NATO. „În esență, este acces total,” a zis Trump direct. „Nu există un final, nu există o limită de timp.”

Cost zero, beneficii maxime: „Nu voi plăti nimic”

Cel mai șocant detaliu al înțelegerii? Banii. Sau, mai bine zis, lipsa lor. „Nu voi plăti nimic,” a insistat Trump, prezentând totul ca pe o victorie diplomatică imensă pentru Washington. O afacere perfectă, în stilul său. Surprinzător sau nu, liderul american a ținut să clarifice că totul ține de strategie, nu de comerț.

Practic, Statele Unite vor putea să-și extindă prezența militară pe imensul teritoriu arctic după bunul plac. Asta pe lângă bazele pe care armata americană le are deja de zeci de ani în teritoriul danez. Noua înțelegere pare să dea Pentagonului un cec în alb în regiune, eliminând orice obstacol birocratic sau politic.

Miza strategică: Un scut antirachetă la ușa Rusiei

Miza e colosală. Trump a și explicat, fără menajamente, de ce vrea controlul sporit asupra Groenlandei, legând totul de securitatea națională și cea internațională. „Vom avea acces militar total, așa cum ne dorim. Vom putea pune pe Groenlanda ceea ce avem nevoie, pentru că o vrem,” a spus el tranșant. „Vorbim despre securitate națională și securitate internațională.”

Elementul cheie al planului: construirea pe insulă a unei componente din sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”. Un astfel de sistem amplasat în Groenlanda dă Statelor Unite un avantaj strategic uriaș. De ce? Pentru că permite monitorizarea și interceptarea rachetelor balistice lansate peste Polul Nord, o rută directă dinspre adversari ca Rusia. O mutare ce va stârni, mai mult ca sigur, furia Moscovei.

Negocieri NATO „în fază preliminară”

Tonul lui Trump e triumfalist, dar detaliile acordului final sunt încă în ceață. Negocierile cu NATO sunt abia la început, în faza „preliminară”, spun sursele. Anunțul președintelui pare mai degrabă o tactică de a pune presiune și a dicta termenii discuției din start. O mișcare clasică. Coincidență? Greu de crezut. Faptul că totul e anunțat înainte ca termenii să fie finalizați arată o strategie clară: forțarea mâinii aliaților și prezentarea situației ca fiind deja rezolvată. Acum, mingea e în terenul Danemarcei, de care Groenlanda aparține, și al celorlalți membri NATO.

O obsesie mai veche a lui Trump

Interesul lui Trump pentru Groenlanda nu e deloc nou. Să nu uităm că în mandatul anterior a șocat pe toată lumea când a propus direct să cumpere insula de la Danemarca. O idee pe care premierul danez a numit-o „absurdă” la acea vreme, iar refuzul Copenhagăi a creat o mică criză diplomatică, fără însă a stinge interesul strategic al Washingtonului. Acum, Trump pare să fi găsit altă metodă. Ocolește tranzacția imobiliară, dar obține, în practică, beneficii militare similare. Poate chiar mai mari. Și, așa cum a ținut el să spună, la cost zero.