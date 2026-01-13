Președintele american Donald Trump a susținut, marți, în cadrul unui discurs la Detroit Economic Club, că inflația a fost „învinsă” și că economia Statelor Unite este în expansiune. Trump a folosit discursul și pentru a exercita presiuni asupra Rezervei Federale (Fed) de a reduce ratele dobânzilor, conform Independent.

Trump laudă economia SUA

Trump și-a început discursul criticându-și predecesorul și afirmând că a realizat „cea mai puternică și rapidă redresare economică” de la preluarea mandatului. Datele publicate marți arată însă că Indicele Prețurilor de Consum (CPI) a rămas stabil la 2,7% la finalul anului 2025, cu o accelerare de 0,3% față de noiembrie.

Pe parcursul discursului, președintele american a abordat subiecte precum intervenția SUA în Venezuela, politica sa de deportare în masă, măsurile împotriva comunităților somalo-americane, reglementările de mediu și utilizarea prompterului.

Accent pe economie și locuri de muncă

Vizita președintelui Trump la Detroit are ca obiectiv promovarea economiei americane, într-un context marcat de scăderea numărului de locuri de muncă și de accentul pus pe accesibilitate de către administrația sa. Înainte de discurs, președintele a vizitat o fabrică Ford care produce camionete F-150, cel mai bine vândut vehicul autohton în 2025.

După aproximativ 45 de minute, Trump și-a încheiat discursul, atingând teme precum economia, locurile de muncă din industria auto, intervenția SUA în Venezuela și Iran, precum și politica de deportare în masă. Președintele a încheiat cu un dans pe melodia Y.M.C.A.

Critici la adresa comunității somaleze

Discursul președintelui Trump la Detroit Economic Club a acoperit o gamă largă de subiecte, de la reducerea imigrației și politica externă, până la critici la adresa adversarilor politici. La un moment dat, Trump a criticat comunitatea somalo-americană, acuzând-o de fraudă și afirmând că somalezii vin în Statele Unite pentru a profita de programele de asistență socială.

„Tot ce au este crimă și jaf, nave care aduc pirați”, a spus Trump despre Somalia, promițând să retragă cetățenia celor acuzați de fraudă. De asemenea, a criticat-o pe Ilhan Omar, membru al Camerei Reprezentanților din Minnesota, afirmând că este dăunătoare pentru țară.

Planuri pentru accesibilitatea serviciilor medicale și a locuințelor

Președintele Trump a declarat că va anunța politici privind accesibilitatea serviciilor medicale, care vor „reduce primele pentru milioane de oameni”. Aceste politici ar putea include scăderea prețurilor la medicamente, creșterea transparenței prețurilor și responsabilizarea companiilor de asigurări.

Trump a reiterat că va prezenta noi politici privind accesibilitatea locuințelor la Forumul Economic Mondial de la Davos, săptămâna viitoare. „În săptămânile următoare, voi prezenta și mai multe planuri pentru a ajuta la readucerea accesibilității. Și, amintiți-vă, acesta este un cuvânt fals inventat de democrați”, a spus Trump.

Critici la adresa Rezervei Federale

Trump l-a criticat pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru că nu a redus ratele dobânzilor suficient de repede și de mult. În discursul său, Trump a atribuit scăderile bursei, chiar și după vești economice bune, temerilor investitorilor că Fed va majora ratele dobânzilor. Economiști susțin că acest model este justificat.

„Anunțați cifre incredibile, iar piața scade”, a spus Trump. „Avem un tip rigid la Fed, dar asta e pentru altă zi.”

Apărarea tarifelor

Trump a apărat tarifele comerciale, respingând criticile conform cărora consumatorii plătesc prețul acestora. El a subliniat importanța tarifelor pentru securitatea economică și națională, afirmație făcută în contextul în care Curtea Supremă analizează dacă permite președintelui să impună tarife în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internațională.

Powell, criticat și la fabrica Ford

În timpul vizitei la fabrica Ford din Michigan, Trump a continuat să-l critice pe Jerome Powell, exprimându-și speranța că Powell va fi „în curând” în afara Fed. „Este cea mai scumpă lucrare din istorie și este doar o renovare. Aș fi putut face acea lucrare cu 25 de milioane de dolari; ei cheltuiesc miliarde și miliarde de dolari. Fie nu știe ce face, fie este mai rău decât atât”, a declarat Trump reporterilor.