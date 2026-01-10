Președintele SUA Donald Trump a lansat amenințări către Groenlanda și Iran în timpul unei întâlniri cu directorii companiilor petroliere americane, declarând că Statele Unite vor prelua controlul asupra resurselor energetice din Venezuela, potrivit The Guardian. Trump a avertizat că va acționa asupra Groenlandei „indiferent dacă le place sau nu” și că va lovi Iranul „foarte tare acolo unde doare” dacă regimul reprimă protestele.

Amenințări directe către Groenlanda

Trump a oferit un avertisment amenințător în campania sa continuă de a dobândi Groenlanda. În timpul întâlnirii cu directorii companiilor de petrol și gaze, președintele a declarat: „vom face ceva cu Groenlanda indiferent dacă le place sau nu”. Justificarea sa a fost clară: „Dacă nu o facem noi, Rusia sau China vor prelua Groenlanda, și nu vom permite să avem Rusia sau China ca vecin”.

„Așa că vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea cea bună, fie pe cea mai dificilă”, a adăugat Trump. Președintele a repetat afirmația sa frecventă că a „salvat” NATO, insistând în același timp că susține în continuare alianța. „Dacă nu era de mine, nu ați mai fi avut NATO acum”, a spus președintele. „Dar nu vom permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda, și asta se va întâmpla dacă nu acționăm noi.”

Avertismente pentru Iran în contextul protestelor

Trump a amenințat că va interveni în Iran dacă guvernul de la Teheran va ucide demonstranți, provocând avertismente din partea oficialilor iranieni că orice interferență americană ar trece o „linie roșie”. Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că dacă Iranul ar împușca și ucide protestatari, SUA vor „veni în ajutorul lor”. El a adăugat: „Suntem încărcați și gata să acționăm”, fără să explice ce ar putea însemna acest lucru în practică.

Protestele din Iran, cele mai mari de la moartea în custodia poliției a Mahsei Amini, în vârstă de 22 de ani, în 2022, sunt în a șasea zi, fiind declanșate de o scădere fără precedent a valorii monedei naționale duminică. Trump a declarat reporterilor la Casa Albă: „Dacă încep să ucidă oameni cum au făcut în trecut, ne vom implica. Îi vom lovi foarte tare acolo unde doare.” El a clarificat că nu se referă la trupe pe teren, dar a repetat că SUA vor lovi „foarte, foarte tare acolo unde doare”.

Întâlnire confirmată cu liderul opoziției venezuelene

La întâlnirea cu directorii companiilor petroliere, Trump a anunțat că plănuiește să se întâlnească cu liderul opoziției venezuelene, María Corina Machado, săptămâna viitoare. „Ea va veni să-și prezinte respectele țării noastre”, a spus Trump. „Și vine cândva săptămâna viitoare, cred că marți sau miercuri.” Președintele a adăugat că relația cu liderul interimar al Venezuelei era „foarte bună” în acest moment.

Întrebat despre o întrebare de urmărire privind întâlnirea sa viitoare cu Machado, Trump a spus că „ea ar putea fi implicată în unele aspecte” ale conducerii țării. Această declarație vine în contextul în care administrația Trump pare să intensifice eforturile de a prelua controlul asupra resurselor energetice venezuelene.

Acuzații controversate în cazul Renee Nicole Good

Întrebat de un corespondent Fox News să explice afirmația vicepreședintelui JD Vance că Renee Good făcea parte dintr-o „rețea largă de stânga”, președintele a părut să o acuze pe femeia în vârstă de 37 de ani, ucisă de un agent ICE la Minneapolis miercuri, că era o „agitatoare de nivel înalt”. Trump nu a furnizat nicio dovadă pentru afirmația sa, dar a insistat că o femeie auzită țipând cuvântul „rușine!” în videoclipul incidentului înregistrat de un martor trebuie să fi fost „o agitatoare plătită” și „o tulburătoare profesională”.

Cu toate acestea, femeia care țipa „rușine” în videoclip nu era Good, ci un alt spectator care se afla în spatele martorului care a filmat întâlnirea. Trump a părut să o acuze incorect pe Good că ar fi fost persoana care țipa și a afirmat, fără dovezi și contrar experienței, că doar o agitatoare plătită ar țipa la agenții ICE. „Era atât de zgomotoasă și atât de nebună și pur și simplu nu era normală”, a spus președintele. „Deci cred că ai putea spune profesională, dar nu cred că a făcut o treabă foarte bună. Aveți agitatori, și noi vom proteja întotdeauna ICE.”

Detalii despre acordul energetic cu Venezuela

Trump a declarat că împreună, SUA și Venezuela dețin 55% din rezervele mondiale de petrol. „Drill, baby, drill a fost campania mea”, a adăugat el. Președintele a comentat: „Dacă nu am fi făcut asta, Rusia sau China ar fi făcut-o… Acesta este un fel de vecin de alături.” Dar a adăugat că China și Rusia sunt binevenite să cumpere petrol controlat de SUA: „Suntem deschiși pentru afaceri.”

Secretarul energiei Chris Wright a notat că, deși SUA ar putea avea mai puțin petrol în subteran decât Venezuela, „avem de 20 de ori producția” țării. Trump a confirmat că Venezuela a predat 30 de milioane de barili de petrol. „Valorează aproximativ 4 miliarde de dolari”, a spus el. „Este pe drumul său către Statele Unite chiar acum. Și vrem să mulțumim Venezuelei pentru asta.”

Condiții pentru companiile petroliere americane

Președintele a adăugat că companiile petroliere care vor acces la rezervele Venezuelei vor trebui să „cheltuiască cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru a reconstrui capacitatea și infrastructura” din țară. „Venezuela a fost de acord, de asemenea, că Statele Unite vor începe imediat să rafineze și să vândă până la 50 de milioane de barili de petrol brut venezuelean”, a declarat Trump.

În declarațiile sale de astăzi, președintele a spus că „o parte” din banii generați din producția de petrol a Venezuelei vor merge către țara însăși, iar „o parte va merge către companiile petroliere”. Administrația va decide care companii de petrol și gaze vor avea acces la producția venezueleană. „Unul dintre motivele pentru care nu puteați intra… nu aveați securitate, dar acum aveți securitate totală”, le-a spus Trump directorilor în East Room. „Aveți de-a face direct cu noi. Nu aveți de-a face deloc cu Venezuela. Nu vrem să aveți de-a face cu Venezuela.”

Participanți la întâlnirea de la Casa Albă

Alături de președinte în întâlnirea de astăzi s-au aflat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul energiei Chris Wright și secretarul de interne Doug Burgum. Vance și-a lăudat șeful în declarațiile sale de astăzi, menționând că administrațiile republicane și democrate anterioare „ar pierde sute sau mii de vieți americane” prin implicarea în „mlaștini fără sfârșit”.

Trump, a susținut el, a „împuternicit” armata americană să „oprească fluxul de droguri” în SUA și să „controleze una dintre marile rezerve de energie” din lume. „El [Trump] a făcut-o fără să piardă o singură viață americană în proces”, a adăugat vicepreședintele. În fundal, Stephen Miller stătea sub un portret al Marthei Washington, iar, mai surprinzător, Tucker Carlson se afla în fundal.