Președintele american Donald Trump a anunțat luni că SUA și Iranul au purtat „discuții foarte constructive și fructuoase”, o declarație ce a dus la o prăbușire de peste 13% a prețului petrolului. Numai că Teheranul neagă vehement orice formă de dialog, direct sau indirect, cu Washingtonul, adăugând și mai multă confuzie într-un conflict ajuns în a 24-a zi.

Dialog sau doar praf în ochi?

Liderul de la Casa Albă a surprins pe toată lumea luni, 23 martie, când a declarat că SUA și Iranul „au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu”. Mai mult, Trump a anunțat că amână pentru cinci zile atacurile asupra centralelor electrice iraniene.

Ulterior, într-o intervenție la CNBC, președintele a fost și mai direct, afirmând că „este vorba de o schimbare de regim”. Întrebat cu cine anume au discutat americanii, Trump a răspuns scurt: „Au reprezentanți”. Discuțiile, a adăugat el, au fost „foarte intense”.

„O întâlnire excelentă, conversații excelente”, a concluzionat Trump.

Reacția Teheranului nu a întârziat

Dar la Teheran, lucrurile stau puțin diferit. Agenția de știri iraniană Fars, citând o sursă, a precizat că nu există nicio comunicare directă sau indirectă cu Statele Unite. Ministerul Afacerilor Externe iranian a mers chiar mai departe, catalogând declarațiile lui Donald Trump drept „parte din eforturile de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru punerea în aplicare a planurilor sale militare”.

Poziția oficială a fost tranșantă. „Da, există inițiative din partea țărilor din regiune pentru a reduce tensiunile, iar răspunsul nostru la toate acestea este clar: nu noi suntem cei care au declanșat acest război, iar toate aceste solicitări ar trebui adresate Washingtonului”, a transmis ministerul. Pe fondul acestor declarații, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a purtat o discuție telefonică cu omologul său rus, Serghei Lavrov, care a cerut „încetarea imediată a ostilităților și o soluționare politică”.

Prețurile petrolului, în picaj

Anunțul lui Trump a avut un efect imediat și dramatic pe piețele energetice, care respiră ușurate, cel puțin pentru moment. Prețurile petrolului au scăzut cu peste 13%. Contractele futures pe țițeiul Brent au coborât cu aproximativ 17 dolari, sau 15%, atingând un minim de 96 de dolari pe baril.

Iar țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu 13 dolari, adică în jur de 13,5%, ajungând la 85,28 dolari. V-ați fi așteptat la o asemenea volatilitate? Această scădere vine după ce prețurile depășiseră pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz.

Războiul continuă pe teren

Dincolo de declarațiile politice, conflictul militar nu dă semne de oprire. Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului central iranian, a avut un mesaj ironic pentru președintele american: „Hei, Trump, EȘTI CONCEDIAT! Cunoști bine această frază. Îți mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”.

În același timp, armata americană (prin CENTCOM) a anunțat că a atacat o fabrică de motoare cu turbină din provincia Qom, despre care susține că „producea motoare cu turbină cu gaz pentru drone de atac și componente pentru aeronave utilizate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran”. Șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a declarat că Iranul „acționează din disperare”, atacând ținte civile „de peste 300 de ori” în ultimele două săptămâni. E drept că ritmul atacurilor a încetinit. „La începutul conflictului, se observau volume mari, zeci de drone și rachete. Acum nu mai vedem asta. Sunt doar una sau două pe rând”, a precizat Cooper.

Lideri în buncăre, soldați expuși

Surse din domeniul securității americane și israeliene, citate de The Washington Post, susțin că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „rănit, izolat și nu răspunde la mesajele care îi sunt transmise”.

Șeful CENTCOM a subliniat și diferența de tratament dintre liderii militari și trupele de pe front. Într-un interviu pentru postul „Iran International”, amiralul Cooper a oferit o imagine tranșantă a situației din tabăra iraniană.

„Aș dori ca toată lumea să observe că am urmărit în ultima săptămână acest contrast neasteptat între confortul și protecția de care se bucură generalii de rang înalt din Republica Islamică, cel puțin cei care mai sunt în viață, care se află în buncăre adânci și în facilități din Teheran și din împrejurimi. Și comparați asta cu soldații de pe teren, care sunt neprotejați. Generalii sunt protejați. Soldații nu sunt protejați.”