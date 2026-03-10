Trump anunță relaxarea sancțiunilor la petrol după o discuție cu Putin

Donald Trump a anunțat o mișcare neașteptată în contextul crizei energetice globale, declarând că SUA vor renunța la sancțiunile petroliere impuse anumitor țări. Decizia vine după o convorbire telefonică cu președintele rus, Vladimir Putin, și este menită să atenueze deficitul provocat de războiul americano-israelian împotriva Iranului.

Anunțul a fost făcut luni, în Florida, în contextul în care prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Potrivit Digi24, care citează The Guardian, această escaladare a prețurilor este cauzată de blocarea Strâmtorii Ormuz pentru aproape toate petrolierele.

Ce a declanșat decizia Casei Albe

Președintele american le-a declarat reporterilor că măsura este temporară și direct legată de criza din Orientul Mijlociu. „Așadar, avem sancțiuni impuse unor țări. Vom renunța la aceste sancțiuni până când strâmtoarea [Ormuz] se va deschide”, a afirmat Trump, refuzând să ofere mai multe detalii. Această mișcare ar putea însemna o relaxare a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, a relatat Reuters, citând mai multe surse, ceea ce ar complica eforturile de a pedepsi Moscova pentru războiul din Ucraina.

Un plan anterior al Casei Albe de a oferi escorte navale și asigurări de protecție pentru petrolierele care tranzitează strâmtoarea nu a reușit să stimuleze traficul maritim. Alte opțiuni luate în calcul de administrația americană includ eliberarea de petrol din rezervele strategice sau restricționarea exporturilor americane. Săptămâna trecută, SUA au emis deja o derogare temporară care permite Indiei să achiziționeze anumite încărcături de petrol rusesc pentru a face față pierderii aprovizionării din Orientul Mijlociu.

O convorbire „sinceră și practică” cu Putin

Discuția telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a durat aproximativ o oră, a fost descrisă de președintele SUA ca fiind optimistă. „Vorbeam despre Ucraina, care este pur și simplu o luptă fără sfârșit. Dar cred că a fost un apel pozitiv pe această temă”, a adăugat Trump. Consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Iuri Ușakov, a caracterizat conversația ca fiind „sinceră și practică”.

Liderul de la Kremlin a semnalat din nou că Rusia este pregătită să furnizeze petrol și gaze Europei, avertizând că războiul din Iran a provocat o criză energetică globală. Putin a subliniat că producția de petrol dependentă de transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea ajunge la o oprire completă. Rusia este al doilea mare exportator de petrol din lume și deține cele mai mari rezerve de gaze naturale. Președintele rus a mai spus că firmele din țara sa ar trebui să profite de situația din Orientul Mijlociu, deși a menționat că creșterea prețurilor este probabil temporară.

Ucraina, prinsă între două fronturi

În timp ce atenția internațională este concentrată pe conflictul din Iran, Ucraina continuă să joace un rol activ pe scena globală. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că a trimis săptămâna trecută drone interceptoare și operatori pentru a proteja bazele americane din Iordania. Potrivit acestuia, Iordania este una dintre cele 11 țări care au cerut ajutor Kievului.

Zelenski a mai afirmat luni că Ucraina este pregătită pentru noi discuții de pace cu Rusia, susținute de SUA, „în orice moment”. Cu toate acestea, el a precizat că atenția partenerilor este acum concentrată asupra conflictului din Iran, iar Statele Unite au cerut amânarea unei viitoare întâlniri pe această temă.