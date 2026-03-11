Trump anunță sfârșitul războiului cu Iranul: „Se va termina oricând vreau eu”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 11 martie, că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”, afirmând că are control total asupra calendarului conflictului. Declarația sa vine în contrast cu informațiile oficialilor americani și israelieni, care se pregătesc să continue loviturile pentru cel puțin încă două săptămâni.

Într-o scurtă convorbire telefonică cu Axios, citată de Adevărul, Trump a oferit o perspectivă optimistă asupra operațiunilor militare. „Câte puțin din toate… Oricând vreau eu să se termine, se va termina”, a spus președintele. Conflictul, declanșat pe 28 februarie, a dus deja la moartea a șapte militari americani și a generat costuri uriașe, Pentagonul folosind muniții de 5,6 miliarde de dolari doar în primele două zile.

„Războiul merge foarte bine”

Donald Trump susține că obiectivele Statelor Unite în Orientul Mijlociu sunt aproape îndeplinite, iar forțele americane sunt mult mai avansate decât se anticipa. El a subliniat succesul campaniei militare. „Războiul merge foarte bine. Suntem mult mai avansați decât era planificat. Am provocat mai multe pagube decât credeam posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”, a adăugat el.

La începutul săptămânii, după o discuție telefonică cu Vladimir Putin, Trump le-a transmis reporterilor că speră la o încheiere rapidă a războiului. El a afirmat că armata iraniană a fost practic distrusă, iar forțele americane sunt „mult înainte de program”. În același timp, conflictul a avut un impact economic vizibil, prețurile petrolului crescând puternic, iar benzina ajungând la 3,6 dolari pe galon în SUA.

„Plătesc pentru 47 de ani de distrugere”

Președintele american a justificat acțiunile militare, acuzând regimul de la Teheran pentru agresiuni trecute împotriva Statelor Unite și a aliaților săi din Golf. Potrivit lui Trump, Iranul trebuie să plătească pentru acțiunile sale din ultimele decenii. „Vizau restul Orientului Mijlociu. Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugere pe care le-au provocat. Aceasta este răsplata. Nu vor scăpa atât de ușor”, a declarat el.

Trump a mai afirmat că armata americană a distrus 16 ambarcațiuni iraniene. Acestea ar fi fost folosite pentru plasarea de mine cu scopul de a perturba transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global.

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: Navă comercială atacată

Miercuri, tensiunile din regiune au escaladat după ce un vas comercial thailandez a fost atacat în Strâmtoarea Ormuz. Marina Regală Thailandeză a anunțat că nava „a fost atacată în timpul traversării Strâmtorii Ormuz”, după ce plecase din portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite. Cauza exactă a incidentului este încă neclară. „Detaliile exacte și cauza atacului sunt în curs de investigare”, se precizează în comunicatul marinei.

În urma atacului, Marina Omanului a intervenit și a salvat 20 de marinari de pe nava Mayuree Naree, care au fost aduși în siguranță la mal, în Khasab. Ministerul Afacerilor Externe al Thailandei a confirmat că „eforturile continuă pentru salvarea celor trei membri rămași ai echipajului”.

Sursa: Adevarul