Preşedintele american Donald Trump a anunțat luni progrese majore în negocierile cu Iranul, declarând că un acord de pace ar putea fi încheiat în doar cinci zile. Anunțul vine pe fondul unui război lansat pe 28 februarie de SUA și Israel, conflict care a dus deja la moartea a peste 2.000 de oameni și a aruncat în aer piețele energetice.

Discuții la nivel înalt

Potrivit liderului de la Casa Albă, discuțiile au avut loc duminică și vor continua și luni. La masa negocierilor din partea americană s-au aflat trimisul său pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner. Trump s-a arătat extrem de optimist în fața reporterilor din Florida. „Am avut discuţii foarte, foarte solide. Vom vedea unde ne vor duce. Avem puncte, puncte majore de acord, aş spune, aproape toate punctele de acord… am avut discuţii foarte solide, domnul Witkoff şi domnul Kushner le-au avut”, a declarat președintele.

Iar într-un comentariu ulterior, făcut în Memphis, Tennessee, a subliniat seriozitatea demersului. „Cu Iranul, negociem de mult timp, iar de data aceasta, ei vorbesc serios”, a spus Trump. Liderul american a oferit chiar și un termen limită pentru finalizarea unei înțelegeri. „Acordăm cinci zile, apoi vom vedea unde ne duce asta. Aş spune că, la sfârşitul acestei perioade, cred că ar putea fi o înţelegere foarte bună pentru toată lumea”, a adăugat el.

Misterul interlocutorului iranian

V-ați întrebat cine conduce, de fapt, aceste discuții din partea Teheranului? Ei bine, Trump a refuzat să spună cu ce lideri din Iran discută Statele Unite. A precizat totuși că nu este vorba de liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, adăugând enigmatic că Iranului „i-au mai rămas câţiva lideri”.

Mai mult, a insistat că negocierile se poartă la cel mai înalt nivel de influență. „Discutăm cu omul despre care cred că e cel mai respectat şi lider”, a spus Trump. Numai că lucrurile nu sunt deloc simple. Agenţia de ştiri iraniană Fars, citând o sursă proprie, a relatat că nu există nicio comunicare, directă sau indirectă, cu Statele Unite. Cum vine asta, atunci?

Miza Strâmtorii Ormuz

Declarațiile optimiste vin după o perioadă de tensiuni extreme. Chiar luni, Trump a retras amenințarea de a viza rețeaua energetică a Iranului, o mișcare ce pare a fi un gest de dezescaladare. Această amenințare venise după ce Iranul, la rândul său, a amenințat că va ataca centralele electrice ale Israelului și pe cele care aprovizionează bazele americane din regiunea Golfului.

Sâmbătă, situația era la un pas de explozie. Trump avertizase că centralele electrice iraniene vor fi distruse dacă Teheranul nu reușește să „deschidă complet” Strâmtoarea Ormuz pentru toate transporturile maritime în termen de 48 de ore. Termenul limită expira luni, în jurul orei 23:44 GMT. Atacurile iraniene au închis efectiv strâmtoarea (un coridor important pentru o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial).

Acum, Trump promite că Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă foarte curând” dacă discuțiile vor funcționa și că va fi „controlată în comun”. Întrebat la cine se referă, răspunsul a fost cel puțin bizar: „Poate eu. Poate eu. Eu şi ayatollahul, oricine ar fi ayatollahul, oricine ar fi următorul ayatollah…”

Bilanțul tragic al conflictului

Și dincolo de jocurile politice și declarațiile de presă, războiul pornit pe 28 februarie a lăsat în urmă un bilanț sumbru.

Peste 2.000 de morți.

Conflictul a răsturnat piețele, a crescut costurile combustibililor și a accelerat temerile globale legate de inflație, zdruncinând în același timp alianța occidentală de apărare. Amenințarea cu atacuri asupra rețelelor electrice din Golf a stârnit temeri cu privire la perturbări masive ale procesului de desalinizare a apei potabile, o problemă vitală pentru regiune.