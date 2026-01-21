O armă sonică secretă. Provoacă sângerări. Chiar și vomitări cu sânge. Acesta ar fi dispozitivul folosit de forțele speciale americane pentru a-l captura pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Totul la ordinul lui Donald Trump. Misterul pare să fi fost spulberat.

Într-un interviu acordat marți seară și citat de Dailymail, Trump s-a lăudat deschis. „Nimeni altcineva nu o are”, a spus el. A glorificat capabilitățile armatei americane, dar a evitat cu grijă orice detaliu tehnic, ceea ce a alimentat imediat speculații la nivel global și a stârnit o reacție nervoasă de la Kremlin.

Mărturia care a îngrozit internetul: „Capul îmi exploda din interior”

Totul a pornit de la o postare pe X. Karoline Leavitt, secretarul de presă de la Casa Albă, a distribuit mărturia unui presupus agent de securitate venezuelean din noaptea raidului. Mesajul ei? „Opriți-vă din ce faceți și citiți asta…”. Lângă, cinci steaguri americane. Relatarea, preluată de la Mike Netter (vicepreședintele organizației Rebuild California), a explodat, strângând peste 15 milioane de vizualizări într-o singură zi. Netter a speculat că arma „explică multe despre schimbarea bruscă de ton în America Latină”.

Iar mărturia e de-a dreptul cutremurătoare.

„Dintr-o dată am simțit cum capul îmi exploda din interior”, ar fi povestit garda de corp. Acesta a descris un „val sonor foarte intens” care pur și simplu a anihilat forțele de protecție ale lui Maduro. „Am început cu toții să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm. Nici măcar nu ne-am putut ridica după acea armă sonică sau ce naiba o fi fost.”

„Avem arme despre care nimeni nu știe”

Donald Trump a turnat și mai mult gaz pe foc în interviul cu jurnalista Katie Pavlich de la NewsNation. Întrebat dacă americanii ar trebui să se „teamă”, a dat un răspuns calculat, menit să proiecteze putere și să stârnească îngrijorare. „E ceva ce nu vreau… nimeni altcineva nu o are”, a afirmat el. Apoi a adăugat imediat: „Dar avem arme despre care nimeni altcineva nu știe.” A continuat pe același ton. Misterios. „Și, zic că probabil e bine să nu vorbim despre asta, dar avem niște arme uimitoare.” Practic, o confirmare a existenței unei tehnologii militare secrete, folosită într-o operațiune majoră.

Reacție imediată de la Kremlin. Moscova cere explicații

Dezvăluirile n-au rămas fără ecou. Nici pe departe. Kremlinul a reacționat imediat, cerând Statelor Unite lămuriri despre dispozitivul sonic. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a anunțat că guvernul rus va porni propria investigație pe marginea remarcilor lui Trump. Tensiunea crește.

Sindromul Havana sau un megafon de 160 dB? Ipotezele experților

Deci, ce e arma asta? Speculațiile merg în două direcții. Prima: „Sindromul Havana”. Acea afecțiune misterioasă, documentată din 2016, care a lovit zeci de oficiali americani cu dureri de cap, amețeli și greață, toate provocate de un presupus val sonor. A doua teorie e mult mai concretă și indică spre un dispozitiv deja existent – LRAD (Long Range Acoustic Device). Ce face? E un fel de megafon ultra-puternic. Proiectează un fascicul de sunet concentrat până la 5,5 kilometri distanță, iar la putere maximă atinge 160 de decibeli, un prag insuportabil care provoacă pierderea auzului și neutralizează instantaneu grupuri de oameni. Armate din toată lumea, inclusiv cea a Israelului, îl folosesc deja. Să fie LRAD-ul arma la care se referea Trump sau e vorba de ceva complet nou? Coincidență? Greu de crezut.