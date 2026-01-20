O întoarcere la 180 de grade pentru Donald Trump. Tânăra Renee Nicole Good, pe care o numise „agitatoare plătită”, a devenit subit o „tragedie”. De ce? Simplu. A aflat că părinții ei îl susțineau.

Tonul s-a schimbat radical. Săptămâni la rând, Trump și oficialii săi au acuzat-o pe Good, fără dovezi, că făcea parte dintr-o „rețea de stângă radicală”, scrie The Guardian. Acum, în briefingul de la Casa Albă, fostul președinte a schimbat placa, numind moartea ei „un lucru oribil”.

Ce l-a făcut pe Trump să se răzgândească? „Sper că încă mă iubește”

Explicația a oferit-o chiar el. Trump a recunoscut că abia recent a aflat că părinții fetei erau susținători „formidabili” ai săi, mai ales tatăl. „Era total pentru Trump. Îl iubea pe Trump, și e teribil ce s-a întâmplat”, a declarat președintele. Ironia sorții…

A urmat o completare personală, aproape bizară. „Mi-au spus mulți oameni asta. Au zis, ‘oh, te iubește’… Sper că încă simte la fel.”

Această răsturnare de situație nu vine izolată. A avut loc în timpul unui discurs-maraton, de peste o oră. Acolo, Trump a repetat o serie de afirmații false, de la reduceri de 600% la medicamente la eradicarea crimei în D.C., unde cifrele oficiale arată o scădere de doar 17%.

Război total pe imigrație: Justiția intimidează primarii democrați

Și nu e singurul front deschis. Departamentul de Justiție a trecut la acțiune marți, emițând citații pentru oficiali de top din Minnesota. Toți sunt democrați. Printre ei, primarul din Minneapolis, Jacob Frey. Ancheta? O posibilă conspirație menită să blocheze eforturile federale de imigrare. Se cer documente despre politici, comunicări, dar și informații despre „obstrucționarea, doxxarea, identificarea sau supravegherea ofițerilor de imigrare”.

Reacția a fost promptă.

„Când guvernul federal își folosește puterea ca pe o armă pentru a încerca să intimideze liderii locali pentru că își fac treaba, fiecare american ar trebui să fie îngrijorat”, a transmis primarul Frey într-o declarație. „În Minneapolis, nu ne va fi frică. Știm diferența dintre bine și rău.”

Economia „roz”: inflație de 2,7% și prețuri „mici” la mâncare

Întrebat despre americanii care încă resimt impactul prețurilor mari, Trump a dat vina pe presă. „Multe dintre alimente s-au ieftinit mult. Totul se întâmplă, și se întâmplă puternic”, a afirmat el, susținând că SUA au „foarte puțină inflație”.

Realitatea din cifre este alta. Datele din decembrie arată o creștere a indicelui prețurilor de consum (CPI) la 2,7%. Când Joe Biden a părăsit Casa Albă, CPI era la 2,9%, după ce atinsese un vârf de 9,1% în iunie 2022. Iar costul alimentelor a urcat cu 0,7% la finalul lui 2025. Contradicție clară.

Trump a insistat că democrații au creat „problema accesibilității”, iar administrația sa „o rezolvă”.

De la Groenlanda la Davos: Aliații, taxați, iar rușii, lăudați

Pe frontul extern, tensiunile cresc. Trump se pregătește de discursul de la Davos. Între timp, ginerele său, Jared Kushner, s-a întâlnit deja acolo cu trimisul rus Kirill Dmitriev. Declarația lui Kushner către presă a fost șocantă: „din ce în ce mai mulți oameni realizează corectitudinea poziției Rusiei”. Asta în contextul în care Dmitriev este chiar omul care a coordonat un plan de pace rusesc cu termeni draconici pentru Ucraina. Coincidență?

Relațiile cu aliații europeni sunt la pământ. Bursa a simțit imediat șocul. S&P 500 a picat cu 2,1%. De ce? Trump a amenințat cu tarife opt țări europene. Motivul lor? S-au opus planului său de a cumpăra sau invada Groenlanda. Întrebat cât de departe va merge, răspunsul a venit sec și amenințător: „Veți afla.”

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